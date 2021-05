Albalate del Arzobispo «redescubre» dos viejas simas

El patrimonio natural albalatino sigue dando sorpresas y la última es la localización de dos simas al inicio de la ruta de Los Estrechos y cerca de Valdoria. Se encuentran en estudio por parte del Centro de Estudios Espeleológicos Turolenses que desplazó a varios miembros a la zona.

«Es más bien redescubrir porque mucha gente mayor las recordaba», apuntó Alfredo Martínez. Es historiador, albalatino y el responsable de turismo de la localidad. Cuando no está realizando rutas guiadas está indagando, tomando fotografías y preparando nuevas iniciativas. «Nunca vuelvo de vacío, tenemos un patrimonio natural y geológico muy rico y esta vez dando una de mis vueltas me di cuenta de la existencia de estas dos simas», añadió. «Lo primero era fotografiarlas, hacer un pequeño estudio y difundirlas en Facebook a través de Albalate Turístico que es la herramienta que nos ha permitido trazar un puente entre las investigaciones con rigor científico y la ciudadanía», dijo.

Una ruta de simas

La publicación en redes generó mucho interés entre la población y gente relacionada con el patrimonio, lo que hizo que el Centro Espeleológicos Turolenses contactara con el Ayuntamiento para acudir a visitarlo. «Ahora está en proceso de estudio y catalogación y en cuanto haya conclusiones se darán a conocer y habrá que empezar a pensar en cómo se puede explotar turísticamente», añadió Martínez.

No resulta descabellado pensar en una ruta que una la Sima de San Pedro en Oliete con el balneario y toda la riqueza paleontológica de Ariño. «Estas dos simas nuevas junto a la ruta de Los Estrechos y cerca de Valdoria es un suma y sigue», consideró. A estas cavidades no se las ha conocido como simas nunca, «simplemente estaban cerca del barranco de los Tollos. No obstante, esta palabra está relacionada con la erosión del agua, por lo que la tradición popular conocía su existencia», añadió. Aunque no es difícil acceder a ellas, sí es complicado encontrarlas. «Algunos las recuerdan pero prácticamente nadie sabía que estaban ahí. En el pueblo me pregunta si eso está en Albalate», concluyó.