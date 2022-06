Albalate estrena una escultura como marco perfecto de fotografías desde el río Martín

Una doble ‘A’ en acero corten emerge del césped junto a la ribera del río Martín a su paso por Albalate desde el jueves. Es el nuevo punto desde el que tomarse fotografías y promocionar la localidad. El enclave no es casual, ya que desde ahí encuadra a la perfección el patrimonio natural y el patrimonial.

De dar forma a esta escultura se han encargado dos albalatinos de corazón como son Simón Domingo y Anja Roemer. Albalate es el pueblo en el que pasan temporadas esculpiendo, principalmente en alabastro desde el Centro Integral (CIDA) ubicado en el polígono.

Esta ‘A’ significa Albalate pero también amabilidad, amistad y alabastro. «También, añoranza por esas fotografías que te tomas y que luego ves cuando no estás en el pueblo. Mucha gente nos dijo que se iban a fotografiar para enseñar luego su pueblo a los nietos y eso nos encanta», dijo Domingo. El de Muniesa no ocultó su satisfacción al contribuir así con el pueblo en los esfuerzos que se están realizando desde turismo. «Se está haciendo muy buen trabajo en Albalate para dar a conocer todas las posibilidades en turismo que tiene esta zona y también tiene mucho que decir en el apartado artístico, precisamente por el alabastro y no solo eso», reflexionó.

Un proyecto municipal

Esta escultura forma parte de un proyecto de mayor envergadura que Domingo y Roemer presentaron al Ayuntamiento para el embellecimiento de rotondas y otros puntos del pueblo. De momento, ha salido adelante este que se presentó en sociedad el pasado jueves en pleno atardecer. «Además del mensaje que da, que es lo más importante, está colocado en un lugar que es donde parece que confluyen los encantos de Albalate con el río, el puente y la iglesia y el castillo al fondo, la estampa es muy bonita», añadió.

Así luce la nueva pieza. / S. Domingo

Domingo, que es un especialista en aprovechar los materiales al máximo, en este caso ha aparcado el alabastro para dar forma a una lámina de acero corten de quince milímetros junto a la escultora holandesa que también conoce los recursos autóctonos. Con el alabastro especialmente, Roemer ha realizado varias exposiciones cargadas de mensajes sobre el cuidado del entorno. «Hemos empleado un material que aguanta muy bien las condiciones climatológicas y es de kilómetro 0», apuntó Domingo. Es una doble ‘A’ desplegada que sirve para Albalate y para del Arzobispo, un apellido reforzado con la presencia de un báculo. «El mismo día ya había niños jugando debajo a la sombra, tiene sus funcionalidades», sonrió Domingo.

Albalate fue una de las localidades donde más creció el número de visitantes el pasado año. Por un lado, fue el destino elegido por muchas personas del entorno para hacer turismo en el confinamiento, y por otro, desde Ayuntamiento y oficina de turismo, se está realizando hincapié en la promoción.

Se han editado varios vídeos que se han difundido en redes sociales, además de que se han rehabilitado antiguas bodegas que se han puesto a disposición de los visitantes en las rutas que organiza Albalate Turístico. Desde aquí, las rutas se confeccionan a medida del grupo que las demanda y poco a poco, a la visita clásica del castillo se van sumando más enclaves y ahora esta escultura será un marco obligado para tomarse sus fotos con el pueblo de fondo.