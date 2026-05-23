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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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23 MAY 2026|

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El albalatino Francisco Pina lleva los tambores de la Ruta al corazón de Zaragoza en 24 fotografías

La muestra encara su última semana en el Corte Inglés de Independencia donde ha permanecido todo el mes. Se puede visitar por las tardes y recoge momentos muy concretos de la Semana Santa de los nueve pueblos, además de un homenaje a las familias

El albalatino Francisco Pina, en su exposición 'Entre tambores' en el Ámbito Cultura El Corte Inglés de Independencia en Zaragoza. Muestra momentos de todos los pueblos de la Ruta. / L.C.
El albalatino Francisco Pina, en su exposición 'Entre tambores' en el Ámbito Cultura El Corte Inglés de Independencia en Zaragoza. Muestra momentos de todos los pueblos de la Ruta. / L.C.

Beatriz Severino23 05 2026

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Cultura y Ocio

Es frecuente encontrarse a Francisco Pina en cualquier acto de la Semana Santa de la Ruta del Tambor y Bombo. Es frecuente verlo tanto con su tambor al que le saca redobles casi imposibles con alguna de sus curiosas parejas de su colección de palillos, como es frecuente verlo con su cámara de fotos colgada al cuello. Es de Albalate del Arzobispo, pero también es un poco de Urrea de Gaén, y en los días grandes de primavera es de todos los pueblos de la Ruta.

Procura sacar su tiempo y, para eso, sacrifica algunos ratos de toques por tomar esas fotografías de esos momentos de las Semanas Santas vecinas de los que también quiere ser partícipe. Lleva toda la vida pegado a su tambor y siempre tiene cosas por descubrir. Este año, por ejemplo, el Abajamiento de Samper de Calanda, un acto que reconoce que le impresionó.

Se hace su planificación de pueblos, se coge el coche y carga su tambor y dos cámaras y tira millas. ¿Las ventajas? Son muchas, pero la principal en los pueblos del Bajo Martín donde todos visten de negro es que también lleva su túnica en el coche y si se tercia, la saca y comparte un rato de toques porque tiene amigos y conocidos en todos los pueblos.

Familia de cuatro generaciones de Samper de Calanda. / Francisco Pina
Familia de cuatro generaciones de Samper de Calanda. / Francisco Pina

Una recopilación de fotos están ahora expuestas en Zaragoza, en el corazón de la ciudad. Se encuentran hasta final de mes, por lo que solo queda esta semana por delante para verlas en la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés del paseo de la Independencia. La inauguración corrió a cargo del presidente de la Ruta, Fernando Galve, y todas las tardes le acompañan un buen número de personas que se acercan a verla, porque Pina se acerca todos los días. "Soy muy tamborilero y después empecé con la fotografía. Unir las dos pasiones que tengo es lo que me hizo abandonar en los días de Semana Santa el tambor y coger más la cámara, con la idea de poder hacer una exposición para dar a conocer un poco lo que es la Ruta y lo que sentimos los tamborileros", dice. Ese era el reto, tratar de transmitir y difundir cómo se vive desde dentro esta tradición Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La mayoría de imágenes que expone están tomadas en este 2026, pero también hay de otros anteriores ya por una cuestión propia de la logística para plasmar la realidad de los nueve pueblos. Además de actos emblemáticos, hay muchos momentos que no son tan vistosos al ojo del público. "Son momentos de puertas para adentro", apunta. "Los tambores en las plazas tocando los conoce todo el mundo, pero hay otras cosas que si no estás no las ves, como por ejemplo, todo lo que sucede con el Mormento y el Abajamiento de Samper, que sucede todo dentro de la iglesia", añade.

Familia de cuatro generaciones de Híjar. / Francisco Pina
Familia de cuatro generaciones de Híjar. / Francisco Pina

Retrata el Romper la Hora de Albalate, pero lo hace captando el momento en el que la alcaldesa levanta el pañuelo mientras mira el reloj y se ve a toda la gente de la plaza mirando hacia ella. "Son muchos detalles en una foto que explican un momento que es clave", comenta. De Híjar también capta el momento en el que pasa la cruz en una calle llena de tamborileros que van formando detrás. "Es Sábado Santo en la calle Mayor y los tamborileros se van colocando los terceroles en la cabeza, ese gesto tiene mucho significado", señala.

Una parte de la muestra muy especial es la que protagonizan familias de cuatro generaciones, algo nada sencillo de conseguir reunir y que Francisco Pina ha logrado gracias a esa red de amistades que conserva en el mundo del tambor. Ha inmortalizado sagas de Samper de Calanda, Híjar, La Puebla de Híjar y Alcañiz.

El espacio ayuda a potenciar la elegancia de la exposición con una iluminación que Pina califica de excelente, que hace lucir más a las fotografías. Son 24 las que se ven, el resultado de una ardua selección de más de 3.000. Todas las que expone son en blanco y negro y en formato de 45x60. La exposición es visitable todas las tardes de lunes a viernes.

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