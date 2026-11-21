El Bajo Aragón es tierra de olivos centenarios, y buena muestra de ello es el patrimonio de infraestructuras y árboles que resisten al paso del tiempo. El 26 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Olivera 2026 y la Asociación Aragonesa de Amigos de las Oliveras Centenarias y Singulares ha organizado este sábado la jornada 'El sulfuro olvidado. Un recorrido singular por la oleo historia' en Valdealgorfa.

A través de este recorrido, se ha dado a conocer cómo se elaboraba el aceite hace siglos y cómo ha evolucionado la forma de trabajar la oliva hasta la actualidad. "No olvidemos que la elaboración del aceite ha sido el alma económica de muchas familias bajoaragonesas", ha recordado Fernando Zorrilla, presidente de la Asociación Aragonesa de Amigos de las Oliveras Centenarias y Singulares. La finalidad ha sido mostrar el proceso a quienes no lo conocían y recordárselo a quienes han formado parte de este oficio.

Desde las 9.30, un centenar de visitantes de la localidad y de pueblos vecinos se han reunido en el parque del Convento para visitar los restos del molino de las monjas, la almazara de Blasco, la antigua cooperativa agrícola y la almazara del Hachero. A continuación, han visitado la cooperativa oleícola, actualmente en funcionamiento, donde, además de conocer el proceso de elaboración del aceite, han podido degustar el producto final.

Unas tostadas con aceite del Bajo Aragón y unas aceitunas, han llenado ligeramente los estómagos de los participantes para continuar la ruta hacia el antiguo Molino del Común, el sulfuro del Llano de las Fuentes, la almazara de Ángel Albesa, el sulfuro de Espuny y la almazara de Puyo.

Una vecina de Alcañiz ha degustado el aceite de la coopertativa oleícola de Valdealgorfa./ G.R.

Recuperación del molino de sulfuro

"Si hay algo que forma parte del skyline de Valdealgorfa es la torre de la fábrica de aceite del Sulfuro", ha comenzado a explicar Fernando Zorrilla, a su llegada al antiguo Molino del Común. Una imponente chimenea creada en 1911 corona el emblemático lugar que la comarca del Bajo Aragón ha comenzado a rehabilitar en el marco de la campaña Tierras Centenarias.

Zorrilla, durante la explicación, ha puesto en valor este espacio: "Un espacio que recoja la existencia de un molino medieval y de un sulfuro, que los sulfuros son de principios del siglo XX, es algo singular y no se encuentra en muchos sitios". También, ha explicado que la mayoría de las infraestructuras de sulfuros se abandonaron, sin embargo, en Valdealgorfa "hemos llegado a tiempo".

La chimenea del antiguo molino de sulfuro de Valdealgorfa./ G.R.

A través de una serie de trabajos, desde la comarca del Bajo Aragón esperan poder rehabilitar el espacio y convertirlo en un lugar único para celebrar conciertos u otras actividades culturales y musicales donde el principal protagonista sea la propia estructura en pie de lo que fuer el Molino del Común.

"La comarca ha entendido, junto con el ayuntamiento, que es un espacio en el que merece la pena hacer una inversión para recuperarlo, para darle difusión y para tratar de entender mejor lo que fue nuestra historia, especialmente la económica, la que está ligada al aceite", ha detallado Zorrilla.

El presidente de la comarca del Bajo Aragón, José Miguel Celma, tampoco ha querido perderse el encuentro. "El Ayuntamiento ha comprado la infraestructura y desde la institución queremos mantener su legado. Es un elemento industrial que ha permanecido en pie durante muchos siglos y es algo que debemos mantener sí o sí", ha subrayado.

Proyecto Tierra de Centenarias

La actividad, se enmarca dentro de la campaña Tierra de Centenarias de la comarca, que buscar recordar y poner en valor lo que el oficio del aceite ha supuesto para el territorio. "Las oliveras nos han traído muchas alegrías durante siglos, además de la capacidad de generación de trabajo y mantenimiento de la población", ha subrayado Celma. También, ha recordado el reconocimiento que el Bajo Aragón tiene a nivel mundial por la calidad de sus aceites y asegura que "es algo que debemos potenciar y fomentar".

Aunque el proyecto lleva ya unos años en marcha, el actual equipo de gobierno ha apostado por darle continuidad debido a su importancia. Además, desde hace tres años se celebra esta jornada en la que se ponen en valor los olivares. Una actividad que cada año va ganando público. De hecho, este año algunos se han quedado fuera porque las plazas ya se habían cubierto.