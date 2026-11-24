El datchball volvió a convertir a Caspe en uno de los principales puntos de encuentro de este deporte en Aragón. La sexta edición del Torneo Ciudad de Caspe OSALMA cerró el domingo una jornada de récord con cerca de 400 jugadores repartidos en 38 equipos y más de 700 personas en el pabellón Manuel Barriendos durante los momentos de mayor afluencia. La competición reunió a deportistas de diferentes localidades aragonesas y catalanas, con más de 50 partidos disputados en siete pistas simultáneas.

El torneo abarcó desde las categorías prebenjamín y benjamín hasta las de alevín, infantil, absoluta y veteranos. Durante la mañana se celebraron las fases de grupos, mientras que la tarde quedó reservada para las eliminatorias y finales, que determinaron los campeones de una edición marcada por la elevada participación y el protagonismo de los equipos caspolinos.

Technomobile y Mi Caffé se imponen en las finales

En categoría absoluta, el título se quedó en casa después de una final íntegramente caspolina entre Technomobile e Indavi, resuelta por un ajustado 3-2. Technomobile consiguió así revalidar su campeonato, mientras que Estela Vicente y Pablo Galindo, ambos de 18 años, recibieron los reconocimientos individuales a los mejores jugadores.

El enfrentamiento también reflejó la evolución del datchball en Caspe durante la última década. Buena parte de los participantes comenzaron a practicar este deporte en categorías inferiores y actualmente compiten en la liga aragonesa e incluso forman parte de combinados nacionales.

En veteranos, Mi Caffé también logró la victoria por 3-2 frente a Palomos, de Sabiñánigo, mejorando el subcampeonato conseguido el año anterior. Esteban Vicente, del conjunto vencedor, y Noe, de Palomos, fueron distinguidos como los jugadores más destacados.

Podios repartidos entre diferentes localidades

Las categorías de formación dejaron un amplio reparto de triunfos entre los clubes participantes. En prebenjamín, Alcorisa se proclamó campeón por delante de Pompas Blue, de Caspe, e Híjar Team. Los premios individuales fueron para Itziar Gimeno Valero, de Pompas Blue, y Raúl Pina, de Minicocos de Alcañiz.

En benjamín, Andatchball, de Andorra, superó por 3-2 a Las Piscinas de Caspe, con Alexandra y Bruno Larrosa como jugadores destacados. En alevín, Los Pichones de Sabiñánigo vencieron por 3-1 a Aragón Disc, de Caspe, y los reconocimientos individuales recayeron en Jon y Lara.

Por su parte, Los Caimanes de Alcañiz conquistaron la categoría infantil tras imponerse por 3-1 a Inviktus, de Alcarràs. Aliana, del conjunto catalán, y Álex, de Los Caimanes, recibieron los premios individuales.

Una jornada de convivencia más allá del datchball

Uno de los aspectos destacados por la organización fue la incorporación de participantes vinculados a otras disciplinas deportivas. Entre ellos figuraron deportistas de Híjar, que acudieron por primera vez al torneo y mostraron su intención de repetir la experiencia en próximas ediciones. Carlos Gómez, del proyecto ‘236 Pedaladas por Teruel', fue uno de los deportistas del territorio que se acercaron a las instalaciones.

También hubo un reconocimiento especial para los integrantes del equipo Gylotos Academy, vinculado al establecimiento Los Labradores, por su fidelidad a una competición en la que han estado presentes durante sus seis ediciones. El equipo cuenta entre sus filas con Iván Sancho, entrenador del Zafán FS.

Desde el club organizador valoraron especialmente la implicación de prácticamente todos sus integrantes y el trabajo de más de 35 voluntarios, fundamentales para coordinar los encuentros y atender a los participantes. La entidad también agradeció la colaboración de los clubes visitantes, patrocinadores, colaboradores, el Ayuntamiento de Caspe, que cedió las instalaciones, y las instituciones que respaldaron el evento. La sexta edición concluyó con un balance positivo tanto por los resultados deportivos como por la consolidación del torneo como una cita de convivencia entre deportistas de distintas edades y localidades.