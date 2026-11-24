Bilal F. , Mounir H. y Chakib M. no solo vendían droga en la casa en la que residían en Caspe, sino que también hacían reparto a domicilio con un coche en el que habían preparado el habitáculo del ‘airbag’ del acompañante para guardar su mercancía. Durante el tiempo en el que los tres estuvieron dedicados a este negocio ilícito lograron hacerse con una porción importante del mercado en la comarca. Sin embargo, según ha adelantado Heraldo de Aragón, finalmente la Guardia Civil los detuvo el pasado 13 de marzo y este lunes la Audiencia de Zaragoza los condenó a tres años de prisión.

El domicilio de los tres encausados, presuntamente okupado y enganchado a la red eléctrica de forma ilegal, se encontraba en la calle de Lafuen. Los responsables de la investigación la tuvieron bajo vigilancia entre los meses de febrero y marzo observando una constante afluencia de personas que acudían adquirir estupefacientes. Así lo pudieron constatar los agentes tras interceptar a varios clientes.

En el registro del inmueble, la Guardia Civil encontró una piedra de hachís, una bolsa de cogollos de marihuana, una dosis de cocaína, más de medio kilo de marihuana y 678 euros en billetes. El resto del alijo fue encontrado en el coche, un Volkswagen Golf propiedad de Bilal F. Allí, detrás del ‘airbag’ del acompañante había un hueco del que los agentes sacaron una bolsa de plástico en la que estaban guardados una pastilla de hachís de 77,82 gramos, cuatro piedras de cocaína.

El valor total en el mercado ilícito de las sustancias aprehendidas hubiese sido de 8.254 euros. Los acusados podrían haber obtenido con la cocaína un beneficio de 4.072 euros; con la marihuana, 3.620; y con el hachís, 561.

Los tres acusados se encuentran en prisión provisional desde su detención. Para cada uno de ellos, la Fiscalía reclamaba cuatro años de cárcel por un delito contra la salud pública. Sin embargo, el acuerdo alcanzado con la defensa, ejercida por el abogado Javier Catalán, permitió la rebaja en la condena atendiendo a que los encausados carecen de antecedentes penales.

Para evitar la sustitución de la pena por la expulsión del territorio nacional, el letrado de los procesados tiene previsto presentar documentación que demostraría su arraigo en España. Igualmente, va a requerir la suspensión de la condena alegando que los tres encausados se van a someter a tratamiento de desintoxicación.

La sentencia, dictada ‘in voce’ por el presidente del tribunal de la Sección Primera, incluye también en cuanto a la venta de droga una sanción económica de de 8.000 euros. Además, la resolución dicta que Bilal F. , Mounir H. y Chakib M. asumirán por un delito de defraudación del fluido eléctrico una multa de 270 euros y el abono de 2008 euros en concepto de responsabilidad civil. Para hacer frente a todos estos desembolsos, el tribunal estableció un plan de pagos de 24 meses.

Durante el registro del piso de los condenados, la Guardia Civil detuvo a una mujer y además en la causa figuró como investigado otro hombre más. Sin embargo, no se llegó a formular acusación contra ellos.