Arslan H. defendió su inocencia este lunes en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Según manifestó ante el tribunal de la Sección Sexta, nada tuvo que ver con la paliza que sufrió un hombre en Caspe dentro del portal de su vivienda y por la que le acusa la Fiscalía. “No vi nada, estaba durmiendo y sólo escuché unos ruidos”, aseguró afirmando que su implicación en la agresión es fruto de un mal entendido. “Al día siguiente acompañé a un amigo a la Guardia Civil para preguntar qué había pasado y poner una denuncia y terminé detenido”, contó según publica Heraldo de Aragón.

El ataque se produjo el 1 de febrero de 2023 en una vivienda de la calle Barrio Verde. En ella, al menos dos hombres atacaron a un varón al que causaron una luxación en el hombro derecho y contusiones en el muslo izquierdo. Además, fruto de los golpes, el agredido perdió un diente incisivo. La víctima pasó una noche en el hospital de Alcañiz y a la tarde siguiente acudió al cuartel de Caspe. Fue cuando estaba exponiendo a un agente lo que le había ocurrido cuando señaló como responsables de sus lesiones a Arslan H. y Ali F., quienes acababan de entrar en el puesto de la Benemérita.

A Arslan H., como mínimo, hay que agradecerle que compareciese en el juicio, algo que no hicieron ni el otro procesado, que se encuentra en rebeldía, ni el propio perjudicado. La Audiencia de Zaragoza ha intentado contactar con él sin éxito en las últimas semanas por cuatro vías diferentes y existen sospechas de que ha regresado a su país, Pakistán. Arslan H., con ayuda de una intérprete de urdu, contó que no conocía personalmente a la víctima. “Cuando bajé, ya no había nadie, le pregunté a Ali F. por lo que había pasado y me pidió que fuese con él a la Guardia Civil”, relató sobre lo ocurrido aquel día..

Previamente, el tribunal, presidido por la magistrada, María Soledad Alejandre, había visionado en la sala la grabación del testimonio que el denunciante prestó en el juzgado de instrucción. Entonces, la víctima contó que había ido a la casa con un amigo para despedirse de otro conocido que vivía allí y que se iba a a trabajar a Barcelona.

Cuando llegaron, según el lesionado, dos hombres estaban esperando armados con palos a su acompañante, que se escapó corriendo. Fue entonces cuando esos varones, a los que en el cuartel identificó como Arslan H. y Ali F., la tomaron con él. Lo metieron a empujones en la vivienda -afirmó- y le golpearon varias veces.

El único testigo en el juicio fue el guardia civil que recogió la denuncia del agredido. El agente corroboró que este hombre había señalado a los acusados.

La Fiscalía mantuvo al final de la vista su petición de tres años y un mes de prisión por un delito de lesiones para Arslan H. junto al pago de una indemnización de 8.750 euros por los días de curación que precisó el herido a los que, en caso de condena, habría que añadir la cantidad que el tribunal estime en la ejecución de la sentencia por los gastos referentes a la reconstrucción de la pieza dental perdida.

Mientras, el abogado de la defensa, Javier Catalán, reclamó la absolución. Expuso que Arslan H. no había tenido un intérprete cuando declaró en el puesto de la Guardia Civil y que al ser interrogado en el juzgado de instrucción únicamente habló de dos hombres sin dar nombres. Sobre esto, también incidió en que calculó la altura de sus agresores en 1,8 metros, medida superior a la de su representado.