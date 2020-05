Alberto Díaz: «Un mal global solo puede superarse a través de una cooperación global»

¿Qué recoges y analizas en tu diario de un confinado?

Empecé el 22 de marzo y decidí escribir un diario de un confinado en el cual explico los pequeños asuntos que ha podido tener el pueblo y los alrededores. Pero sobre todo he querido ir siguiendo el pulso de la crisis y las noticias en todo el mundo. El análisis y ver lo que ocurre en todo el mundo es algo que me interesa mucho. Por eso he querido hacer una reflexión de tipo filosófico y personal sobre las pequeñas dificultades de cada día. Un mal global solamente puede resolverse a través de una cooperación global. Este es el principal mensaje que he querido plasmar en mis textos, que los he ido además pasando en la web de Torre del Compte y por las redes sociales. He tenido además un grupo de lectores que me han animado a seguir.

¿Cómo crees que esta crisis cambiará a la sociedad? ¿La ha empezado a cambiar ya?

Es todavía un poco prematuro saber qué pasará porque estamos todavía en shock y no sabemos qué cambios va a haber. Pero este es precisamente algo que he estado tratando en mis artículos de opinión de estos días y en mi diario. En el primer diario que escribí el 22 de marzo, me referí a Dejando aparte al poder político en España que reaccionó tarde y mal a la gestión y prevención de la crisis virus coronada, a pesar de los avisos en piel ajena, la ciudadanía -con deshonrosas excepciones- está dando ejemplos masivos de cooperación, asunción de precauciones y respeto a las medidas dictadas por un poder, que ahora ya sí -también con deshonrosas excepciones – trata de reparar activamente el mal causado por la desidia ejecutiva anterior. Por tanto ¿qué es lo que falla en nuestra Naturaleza para que se de una vergonzante alta suma de individuos insolidarios, estúpidos, irresponsables y que constituyen un peligro para el resto de la comunidad humana? La costumbre -envilecida y deformada por un estilo de vida basado en el interés del sujeto, en el consumo y en el valor del dinero-, la tradición…desaparecida u obsoleta y la educación, dirigida al conocimiento técnico, la praxis del provecho personal y la ausencia de valores éticos. Trato de tocar los puntos débiles de nuestra sociedad que se enfrenta a una amenaza que no es la primera pero que tampoco va a ser la última. Y una sociedad que prima solo el dinero y con un modelo económico totalmente desfasado.

Hablas del papel de la mujer en la política y de los jóvenes

Ojalá los jóvenes pudieran. El mundo es para los jóvenes. En cuanto al tema femenino hay algo aquí que demuestra la gestión política de las mujeres. De los casi 200 países de todo el mundo solo 10 están dirigidos por mujeres. Curiosamente ninguna dictadura ni régimen autoritario. Los países que mejor han gestionado esta crisis están dirigidos por mujeres ¿Tendrá algo que ver la testosterona? Ya no solo la gestión. Han logrado aglutinar a todas las fuerzas políticas. No como aquí, que todos continúan mirando por sus propios intereses partidistas. Uno ve aquí las cifras y se horroriza. Pero vamos… volviendo a la crisis global, se está aplicando el sistema ‘ensayo error’ y se están aplicando unas medidas de distancia física ¡Que no social! Es un error decir que son medidas de distanciamiento social, somos sociales, son medidas de distanciamiento físico.

¿Crees que se ha vivido de otra manera esa crisis en un pueblo pequeño como en Torre del Compte?