Alberto Herrero: «De agosto a octubre en el pueblo no tenemos días libres prácticamente, ya no caben más actividades»

Vuelve a asumir unas fiestas del Pilar como alcalde. ¿Qué supone para usted?

Al final pasamos gran parte de las fiestas junto a la corporación. De hecho, no conozco corporación de un pueblo que esté presente en tantos actos como la nuestra. No fallamos el día de la Víspera, ni el del Pilar o el de la Tercera Edad…Pero también es verdad que cada uno tiene su grupo de amigos. Yo siempre intento escaparme a cenar con los mios, la peña Triki Traka. También aprovecho para pasar un rato con ellos durante las verbenas. La verdad es que uno al principio piensa que las fiestas son pocos días, pero cuando comienzan y las vives mañana, tarde y noche incluso se acaban haciendo hasta algo largas (ríe).

Este año las fiestas duran menos que el año pasado, ¿Ha impedido esto la puesta en marcha de alguno de los actos?

Es cierto que según como caen las fechas tenemos más días y eso nos permite espaciar más los actos. Pero aún así siempre trabajamos para realizar una programación completa. Estas son unas fiestas en los que hay unos actos muy marcados, con unos horarios que ni yo ni ningún otro vecino quiere modificar porque vienen de una tradición muy antigua. Prácticamente el grueso se mantiene de un año a otro. Pero aún así tengo la suerte de contar con Isabel Lamiel, una persona que siempre tiene muchas ganas de hacer cosas nuevas, y por eso hemos logrado crear unas fiestas para el disfrute de todos. Son menos días pero están llenos de actividades para todas las edades y grandes conciertos como el que nos ofrecerán Los Chichos. Si uno no quiere irse a casa durante el Pilar tiene la posibilidad de quedarse en la calle y no aburrirse.

El Ayuntamiento entrega la Medalla Calandria, máximo reconocimiento. ¿Quién la recibirá este año?

Yo siempre me había fijado en como las grandes ciudades de España tienen su acto de reconocimiento con alguna parte de su sociedad. Siempre he creído que es necesario distinguir a quien lo merece mientras viva, y por eso mismo como corporación municipal decidimos añadir este homenaje como nuevo acto de las fiestas. El año pasado lo recibieron los agricultores de las cooperativas, y este año se la entregaremos a Miguel Portolés Mombiela, experto en la historia de Calanda.

La juventud en Calanda merece todo el reconocimiento porque son personas muy activas que siempre están a disposición del Ayuntamiento. De vez en cuando me llega a mis oídos que mucha gente de otros pueblos está encantada de venir aquí porque se realizan muchos actos y fiestas, y eso es algo que muchas veces es posible gracias a los jóvenes calandinos. En las fiesta del Pilar todos los actos que se realizan se hacen para que ellos puedan disfrutarlos. Por eso mismo si proponen, por ejemplo, realizar la fiesta de la sangría, el Ayuntamiento no hará ningún acto conjunto a esa hora para no dispersar a la gente. Y ellos siempre nos lo devuelven acudiendo a otros actos más tempranos para generar ambiente. Son una parte fundamental durante y después de las fiestas.