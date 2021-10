«Lo fácil habría sido no organizar nada para el Pilar pero en Calanda hemos tenido agallas»

¿Les ha costado mucho organizar los actos del Pilar?

Hay trabajo previo, valorar cómo evolucionaba la situación… el Pilar es muy importante para Calanda y también para nuestra economía. Muchos vecinos se nos están acercando para agradecernos que organicemos actos para mover la economía y sacar a la gente a la calle para divertirse después de momentos tan complicados. Nos dan las gracias por tirar para adelante porque mucha gente no entiende que se celebrara MotoGP y no se permitan organizar fiestas en los pueblos cumpliendo las normas. Es un gran problema del Gobierno de Aragón, que impulsa unos eventos y no otros. Estoy totalmente a favor del Mundial de motos pero entiendo que limiten las fiestas pueblos. DGA no debería ponernos tantas trabas a los alcaldes y ayudarnos más porque además gran parte de los primeros ediles trabajan de forma incansable sin sueldo. Hay que tomar decisiones sin agravios. En cuanto a las fiestas pedimos comprensión a los calandinos porque en la realización de los actos pueden surgir cambios de horarios o de lugar dependiendo climatología. Destaco el concierto del sábado o las dos tardes de la feria taurina cuando en cambio en Zaragoza se han quedado sin toros. Somos el único municipio con toros este puente.

¿Qué supone tomar decisiones complicadas en el contexto actual?

En un municipio hay una serie de fechas concretas en el calendario con momentos y actos muy significativos para todos y no hace falta mucho para saber qué y cómo hacer. Lo más fácil para un Ayuntamiento es decir que no organizas nada por el covid y ya está pero si quieres perseverar y hacer cosas es cuando viene el problema y la dificultad. Creo que un alcalde no tiene por qué tener la responsabilidad que se nos ha dado desde el Gobierno de Aragón para tomar o no decisiones de realizar unos u otros actos cuando DGA directamente se ha lavado las manos. Han trasladado toda la responsabilidad a los alcaldes. No lo digo por su color político porque hay otras comunidades tanto del PSOE como del PP que han abierto la mano a los alcaldes para realizar ciertos actos festivos. Aquí tenemos que decir actos del Pilar y no fiestas porque Javier Lambán decidió suspender todo, no hacer nada y arruinar la economía de la comunidad.

¿Cómo han pasado el verano?

Con actividad. Como Ayuntamiento apostamos por realizar todas las iniciativas que nos permitió el Gobierno de Aragón porque gran parte de la población ya está vacunada y los contagios son mínimos. Pasamos de un verano de 2020 muy paralizados porque estábamos sin vacunar y apostamos por salvaguardar la economía local cuidando la campaña del melocotón a estos meses en los que hemos organizado muchas actividades. Ahora con la vacuna hemos querido hacer todo lo posible porque organizar actos en verano significa comenzar a prepararlos muchos meses antes, cuando la situación era mucho peor. Comenzamos retomando el Festival Internacional Buñuel Calanda, que fue un golpe de efecto importante, un proyecto que no es barato pero por el que apostamos mucho. Un segundo año sin él podría haber abierto la puerta a que se perdiera y no es lo que queremos. Para San Roque tuvimos La Troba, organizamos la academia de Vicente del Bosque con casi 60 niños y el World Padel Tour recientemente. Es un orgullo que por 15.000 euros se haya podido organizar este evento del que todos han podido ver su dimensión. También celebramos la Feria del Melocotón con Mireia Belmonte y David Pallás, un acto que tiene detrás un gran esfuerzo.

¿Y a nivel patrimonial?

Compramos el Monasterio del Desierto y próximamente vamos a proceder a su limpieza. Al finalizar las fiestas vamos a poner en marcha las obras del pabellón multiusos, emprenderemos la segunda fase de las obras del Castillo, acabamos de adjudicar la compra de un nuevo camión de la basura y adquirimos dos nuevas furgonetas. A pesar de las dificultades hemos seguido trabajando.

¿Cómo ve el futuro?

Me gusta verlo con mucho optimismo e ilusión y para ello seguimos trabajando. Desde el punto de vista sanitario todo va a mejor y con eso la economía también saldrá adelante. Otra cuestión es cómo irá a mejor porque es complicado si el gobierno no soluciona la subida del precio de la electricidad, es lo que más está gravando a la ciudadanía. En Calanda las cosas se están haciendo bien, hay proyectos y previsión de anunciar la instalación de alguna empresa. Magma Composites, que se ha trasladado desde Technopark, ya está en funcionamiento desde principios de septiembre. Estamos satisfechos de la economía, hay actividad, trabajo y futuro. El año pasado fue la localidad de la provincia que más creció después de Teruel capital y este año también lo vamos a ver

¿En qué trabaja el Ayuntamiento?

Por un lado, en potenciar Calanda desde el punto de vista turístico. Hemos entrado en las Rutas Marianas, ahora vamos a escoger el diseño de la escultura de Buñuel que se colocará en la plaza para proyectar aún más su figura y la de nuestro pueblo, estamos con la mejora de la señalización, en el próximo pleno vamos a llevar la modificación de algunas ordenanzas para beneficiar el turismo, vamos a renovar la web municipal e impulsamos el melocotón desde el plano turístico, próximamente vamos a organizar un gran evento en Madrid. Ya he citado las obras del pabellón y las del Castillo y el siguiente paso será la ampliación del polígono La Fuensalada, estamos en contacto con una empresa para su instalación.

¿Cómo han ayudado a las empresas para hacer frente a la paralización de la economía por el covid?

En 2020 ya suprimimos las tasas de basura, alcantarillado y ocupación de la vía pública; y facilitamos más espacio público para las terrazas. Hay varios bares que gracias a estas medidas no han tenido que cerrar. Además intentamos dinamizar la economía organizando distintas actividades festivas para que los vecinos salgan de casa. Los actos del Pilar son un claro ejemplo de cómo se puede ayudar a la economía local y a la dinamización del municipio en un momento en el que la situación sanitaria está bien. De hecho, la propia consejera de Sanidad, Sira Repollés, confirmó que después del Pilar se relajarían las medidas. Para el Ayuntamiento lo fácil habría sido abandonar a su suerte al municipio y no hacer nada pero nosotros llevamos trabajando desde hace tiempo en estos días y no solo el Ayuntamiento, también las asociaciones, las reinas,… Lo preparamos todo además en una situación complicada y de indefinición pero apostamos por Calanda.

De los principales municipios bajoaragoneses es el único con reinas, ofrenda a la patrona y mucha actividad para sus fiestas.

Sí pero también es cierto que nuestras fiestas se celebran en octubre y hemos tenido más tiempo para ver cómo derivaba la situación. No obstante, para llegar hasta aquí con los deberes hechos hemos tenido que organizarnos cuando no era tan sencillo. Lo fácil habría sido desistir pero no ha sido así y los calandinos me dan las gracias por haber tenido agallas.

Pasado el ecuador de la legislatura, ¿qué balance realiza?

Dentro de la complicada situación que nos ha tocado vivir a los alcaldes estos más de dos años están siendo positivos porque Calanda ha dado un paso al frente y estamos más en la boca de la gente y los medios de comunicación.

¿Cuáles son sus objetivos para lo que resta de legislatura?