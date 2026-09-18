¿Cómo se han vivido los preparativos para una nueva edición de la Feria de San Miguel?

Con muchísima ilusión. Lo hacemos para que la gente disfrute y pase un fin de semana muy agradable con todo lo que proporcionamos. Estamos consolidando la feria, que ya va por su quinta edición. Se perdió en los años 60 y poco a poco se va atrayendo un número mayor de expositores. Este año, concretamente, 26 y con el objetivo de promocionar el comercio, el turismo y los servicios de nuestro municipio. Trabajamos para poner en valor nuestro producto estrella como es el melocotón, y también invitamos a otros sectores que no tenemos en el municipio. Me siento muy orgulloso de lo que va a ocurrir este fin de semana en Calanda.

Empezando precisamente por el producto estrella, el melocotón, y tras una campaña que ha sido complicada para los productores debido a las inclemencias meteorológicas como el granizo, ¿es una buena oportunidad, quizás, para darle salida?

Sí. La feria cada vez gana más visitantes de la zona y de personas que no son del territorio y deciden venir a Calanda. Siempre es atractivo poder llevarse un melocotón originario de aquí. Los expositores venden su producto y lo hacen con mucho agrado. Es un fin de semana que sirve de ventana abierta para seguir promocionando algo tan importante como nosotros como es este fruto.

El embajador del Melocotón Embolsado de Oro de este año es José María Villalón. ¿Cómo recibió la noticia y por qué se le ha elegido desde el Ayuntamiento?

osé María Villalón es un enamorado de la provincia de Teruel con vínculos familiares propios. Es una persona muy identificada con lo nuestro, con el melocotón y amigo personal al que yo le agradezco muchísimo esa confianza. En esta quinta edición hay que recordar que tenemos a Vicente del Bosque como embajador honorífico. Todos años lo hemos vinculado al deporte y salud, lo que transmite nuestro melocotón. Son valores tan importantes como el esfuerzo, dedicación y el empeño tan propios de nuestro municipio. La idea es seguir ayudándonos de estas personas con cierto renombre en el mundo del deporte y José María Villalón lo ha recibido de una forma muy buena. Desde el primer momento nos ha puesto todas las facilidades del mundo. Se desplaza con su familia porque todos quieren venir a conocer Calanda.

Durante la feria habrá una gran diversidad de actos destacando algunos por ser gastronómicos como el taller de cata de aceite, o la degustación de jamón; pero también tenemos otras opciones. ¿Podemos decir que hay variedad para todos los públicos?

La idea es que la gente no quiera marcharse a su casa en todo el día. Lo importante es que haya movimiento durante todo el fin de semana, sin olvidarnos de dónde venimos. La feria data de 1640 y ese nombramiento que dio Felipe IV a raíz del Milagro de Calanda. Nos gusta rememorar lo que sucedió aquella época, el porqué del milagro o el hecho de que naciera la feria. Esto último lo vamos a teatilizar. Tenemos la obligación de seguir transformando nuestra tradición y potenciarla, que es lo que intentamos hacer cada año.

Es una feria que también mira al futuro, por ejemplo, con la presentación de nuevos proyectos empresariales con distintas entidades. ¿Cuáles son las líneas de trabajo que habéis querido acercar a la feria?

Durante este tiempo venimos trabajando en proyectos muy variados en Calanda, concretamente en cuatro que van a llegar a la localidad, y que se van a a mostrar durante la feria. Estamos contentos porque la zona y la comarca se mueve y lo hace de una forma muy decidida y de forma consecuente.

Una invitación a los lectores para que no se pierdan la feria de fin de semana.