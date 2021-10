El servicio de Bomberos de la DPT es puntero, lo demuestra una vez más con esta unidad de drones...

¿Cuál fue tu impresión al conocer este servicio?

No te voy a negar que fue sorprendente. Un dron puede reconocer un accidente, ver si hay materiales peligrosos en la carretera… Además, uno de los drones que se estuvieron probando puede llevar hasta 2,5 kg de peso. Eso significa que en una nevada como las que hemos vivido, y teniendo en cuenta que en la provincia de Teruel hay muchas viviendas aisladas, se puede atender una urgencia. Imaginemos que en una masía una persona mayor se queda sin insulina, por ejemplo, nosotros con un dron y sin poner en peligro la vida de nadie, la llevamos hasta su puerta. Es una parte de este servicio de Bomberos que puede ayudar a mucha gente a salvar su vida y también a no poner la de los agentes en peligro, que es importante. Los bomberos se juegan la vida cada día, la arriesgan por los demás porque es parte de su trabajo, pero creo que hay situaciones límite en las que un dron nos puede ayudar. Ofrece una visión tecnológica y moderna de un servicio que está intentando ser un referente a nivel nacional con estos cinco grupos operativos que, sin ninguna duda, están sirviendo de ejemplo a otras zonas.

La apuesta por reforzar la plantilla de Bomberos es considerable...

Respecto a otras cuestiones, en el último pleno de la DPT se presentaban los Presupuestos para 2022, ¿cómo los definiría?

Vamos a hacer también un esfuerzo muy importante en las carreteras y en los caminos rurales. Cuando este equipo de gobierno llega el departamento que dirijo, que es el de Vías y Obras, tenía un presupuesto que no llegaba a los 8 millones y hoy superamos los 25. El esfuerzo por atender a los Ayuntamientos está siendo ímprobo. También hay que reconocer que hoy gozamos de la posibilidad de usar dinero que anteriormente era mucho más difícil por esa Ley de Racionalización del Gasto pero al final la intención política de este equipo de gobierno está clara: tenemos que atender a todos los municipios, tenemos que estar presentes en la provincia, tenemos que cuidar al Bajo Aragón y creo que en esta zona se está notando el impulso. Trabajamos ya en la apertura de una sede digna de la Diputación en Alcañiz, en la mejora del Parque de Bomberos, trabajamos para que la provincia sienta a la Diputación como ese paraguas donde todos nos podamos refugiar. Y da igual la distancia a la que estemos de la ciudad de Teruel, porque igualmente se nos va a atender.

El objetivo de este equipo de Gobierno no ha cambiado. Cuando llegamos en 2019 lo tuvimos muy claro y lo mantenemos: la Diputación debe ser el Ayuntamiento de Ayuntamientos. Hemos hecho un esfuerzo importantísimo en los POS (Plan de Obras y Servicios), que llegaron el año pasado a más de 30 millones de euros. Este año queremos seguir también con estos Planes de los que se nutren los Ayuntamientos para poder resolver el día a día. Cualquier proyecto importante que se hace en cualquier municipio lleva el sello de la Diputación Provincial. También un esfuerzo muy importante en el empleo. El año pasado fueron más de 3 millones de euros lo que la Diputación se destinó a la contratación de personas en las tareas de alguacil o responsable de las pequeñas oficinas de turismo… Cabe recordar que hace tan solo unos años la Diputación invertía en este programa 700.000 euros y hoy superamos los 3 millones.

Mencionaba el tema de las carreteras, esto también redunda en la seguridad...

La inversión en infraestructuras viarias es absolutamente prioritaria para nosotros. Nos hemos encontrado una red de carreteras obsoleta, con muchos problemas de seguridad, de trazado, de firme y estamos haciendo un esfuerzo importante en el Bajo Aragón: Vinaceite, La Portellada, Lledó, La Cañada de Verich… No solo es mejorar las carreteras, es mejorar la seguridad de las personas y no tengo ninguna duda en que es también salvar vidas. Ese esfuerzo va a seguir en 2022 con grandes proyectos, por ejemplo la vía que une La Portellada con Ráfales; el puente que une Lledó con la comunidad vecina… Son cosas que se han ido quedando ahí con el paso del tiempo y que tenemos que resolver si queremos que la gente que vive en los pueblos de la provincia pueda hacerlo de una manera digna y de una manera segura. No puede pasar todos los días un autobús lleno de niños por una carretera por la que apenas cabe un coche.