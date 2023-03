Alberto Izquierdo (PAR) presenta su candidatura en las primerias para la Presidencia de Aragón

Alberto Izquierdo, secretario general del Partido Aragonés y vicepresidente de la DPT, ha registrado este viernes formalmente su candidatura en las elecciones primarias del partido para ser el candidato aragonesista a la Presidencia de Aragón. Su candidatura ha sumado, por el momento, unos 500 avales de militantes de la formación. «He entendido que era el momento. Dije hace tiempo que no soy de escurrir el bulto, no soy de esconderme y no lo voy a hacer ni yo ni el equipo que trabaja conmigo. Venimos aquí para que el partido vuelva a ser la casa general de todos los aragoneses. En este partido no hay familias, este partido es una familia», ha destacado.

Los avales que ha reunido proceden de todo el territorio de Aragón y de las tres circunscripciones a partes iguales, mientras se sigue recogiendo firmas en un apoyo «muy importante». Izquierdo ha dicho que, si finalmente resultara elegido como candidato, la campaña va a ser «limpia y en positivo», proponiendo a los aragoneses un Aragón mejor «contando con todo el mundo». «Hay que hablar con los aragoneses a la cara y decirles que estamos dispuestos a representarles con honestidad, limpieza y capacidad de gestión», ha enfatizado.

Izquierdo ha realizado un llamamiento «a un proyecto común para que el partido recupere fuerza y siga siendo decisivo en la política institucional en beneficio de los aragoneses». Se ha mostrado confiado en conseguir un gobierno moderado y considera «que sólo será posible si está el Partido Aragonés». «Si no, será otra cosa”, ha advertido. «Somos gente que trabaja, que conoce el territorio y que se remanga cuando hay que hacerlo».

El secretario general ha indicado que en su equipo cuenta con “gente muy válida y capaz» en todo el territorio y que se va a contar «con todo aquel que quiera hablar con nosotros”. Ha abierto las puertas del partido a la gente que se marchó «por culpa de algunos que ahora piden el voto para el Partido Popular» y «no fueron escuchados por su partido». En este sentido ha insistido en la idea de que terminen las luchas internas dentro de la formación. «Se acabó de procedimientos que nadie entiende, de ir por las esquinas hablándose al oído».

Alberto Izquierdo ha estado arropado por parte de la ejecutiva, entre ellos el presidente de la formación, Clemente Sánchez Gárnica, quien ha valorado que Izquierdo es una persona «implicada con el territorio, trabajador y luchador infatigable» por su tierra. «Joven, pero con gran experiencia política, acreditada como alcalde de Gúdar desde los 18 años y como vicepresidente de la diputación», ha destacado.

Sánchez-Garnica también ha señalado que se va a seguir «trabajando y avanzando» con la meta de hacer «candidaturas fuertes». «A pesar de las dificultades, de las piedras en el camino de personas que no quieren al PAR, sino que defienden otros intereses personales, no nos apartarán de nuestro camino», ha asegurado. Para el presidente del partido, con la presentación de esta candidatura, se está avanzando con paso firme en la tarea trazada junto «con las personas que creen en este Partido Aragonés».