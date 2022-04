Alberto Sábado y Laura Clavería vencen en la XIV prueba 10 K de Alcañiz

Su peso en oro, en este caso líquido. Alcañiz ha celebrado durante la mañana del domingo la XIV edición de la carrera 10K organizada por el Club Tragamillas. El evento regresa después de dos años de parón motivado por la pandemia del covid y con la principal novedad en el cambio de trazado. En esta ocasión en lugar de partir de la Avenida Aragón, se ha desarrollado en el Sportcenter de La Estanca y ha contado con más de 170 inscritos. El vencedor absoluto y en categoría masculina ha sido el corredor Alberto Sábado, que ha completado los 10 kilómetros en 33 minutos y 38 segundos, llegando prácticamente al unísono con Eduardo Suárez -ambos del Stadium Casablanca- y con una tercera posición de José María García del Running Zaragoza. «Estoy muy contento porque he tenido últimamente algunos problemas pero ha ido todo muy bien. José María nos lo ha puesto muy difícil y en este caso aunque hemos llegado a la vez Eduardo ha tenido el detalle de dejarme entrar primero», ha explicado el ganador de la prueba.

Imagen del podio femenino con la ganadora Laura Clavería.

Por su parte Laura Clavería, del Tragamillas Alcañiz, ha sido la primera en llegar a meta en categoría femenina. En este caso con un segundo puesto de la también bajoaragonesa Patricia Alcaine y con una tercera posición de Ana Belén Herrera. «Es una carrera muy especial para mí. He salido a disfrutar, he entrenado además muchas veces aquí en La Estanca y no tiene precio estar aquí rodeada de mi gente y por supuesto con este premio del Aceite del Bajo Aragón», ha explicado Clavería.

Imagen instantes después de la salida.

La Denominación de Origen Aceite de Oliva del Bajo Aragón y Caja Rural de Teruel se han encargado en este caso de los obsequios a los participantes. Tanto la alcañizana como Alberto Sábado han recibido como premio en este caso su peso en aceite de oliva virgen extra. «El aceite de oliva virgen extra es salud. Y por ello nos parece que estar en un evento deportivo y unir deporte y aceite de oliva es algo muy positivo», ha explicado Alfredo Caldú, presidente del Consejo Regulador del Aceite de Oliva del Bajo Aragón.

Alberto Sábado, Eduardo Suárez y José María García, los tres ganadores de la prueba.

Asimismo, se ha celebrado en este caso una carrera solidaria, no competitiva, que ha contado en este caso con la participación de muchas familias, suscitando principalmente el interés de los más pequeños. En este caso los tres primeros en llegar a meta han sido Javier Plou, Ian Ariño y Nacho Clemente.

Ha tenido lugar, de igual modo, una carrera solidaria. En la imagen Nacho, Ian y Javier, los tres primeros en atravesar meta.

Todo ello después de que la salida tuviese lugar a las 9.30 del Camping de La Estanca. En total han asistido participantes de 29 poblaciones diferentes, no solo de Aragón si no de otras comunidades autónomas, principalmente Cataluña, entre los participantes se encontraba, asimismo, el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu.