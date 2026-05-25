Alcaine busca gestor para su albergue de 20 plazas con bar, tienda y piscina

Emprender en Alcaine tiene nueva oportunidad. La localidad de Cuencas Mineras ha sacado a concurso la gestión de su albergue municipal, el bar-cafetería, la tienda de alimentación y la piscina, un complejo situado en el centro del municipio que combina actividad turística, restauración y servicios para vecinos y visitantes. El contrato comenzará el 1 de julio de 2026, tendrá una duración inicial de un año y podrá ampliarse hasta un máximo de cuatro ejercicios.

El contrato tendrá un valor estimado total de 8.712 euros, mientras que el importe anual asciende a 2.178 euros (IVA incluido). La adjudicación comenzará el 1 de julio de 2026 y se extenderá durante un año desde la firma del contrato.

Las personas interesadas podrán presentar sus propuestas tanto por vía electrónica como de forma presencial en el Ayuntamiento de Alcaine, ubicado en la calle Buenavista número 7, dentro del horario de oficina. El plazo de presentación permanecerá abierto durante 26 días naturales desde el 22 de mayo, fecha en la que se publicó la convocatoria.

La apertura del sobre correspondiente a la oferta económica tendrá lugar el 18 de junio. Entre los criterios de valoración se tendrá en cuenta la experiencia previa en trabajos o servicios de naturaleza similar, que podrá aportar hasta 10 puntos.

El criterio económico será el que mayor peso tenga en la adjudicación, con un máximo de 50 puntos para la mejor oferta, sin que las propuestas puedan situarse por debajo del precio anual fijado en la licitación. Además, el programa de inversiones y mejoras en las instalaciones podrá sumar hasta 40 puntos adicionales, valorándose especialmente las actuaciones que incrementen la capacidad o mejoren la calidad de los servicios. El alcalde de Alcaine, Carlos Pardo, ha animado a todas las personas interesadas a participar en el proceso.

El albergue municipal de Alcaine se encuentra situado en el centro del municipio y dispone de 20 plazas de alojamiento, distribuidas en dos habitaciones con diez literas cada una. Las instalaciones cuentan con tienda, bar, restaurante, comedor climatizado, salón de reuniones y juegos, calefacción y una amplia terraza con vistas al entorno natural. Además, la planta baja del edificio funciona como salón polivalente, destinado a exposiciones y actividades vecinales. En la primera planta se ubica el albergue y en la superior se encuentra el Centro de Interpretación de la Fauna del Parque Cultural del Río Martín.

Alcaine está enclavado junto a la confluencia de los ríos Martín y Radón, muy cerca del pantano de Cueva Foradada, y rodeado por un destacado entorno de formaciones rocosas y patrimonio natural, uno de los principales atractivos turísticos del municipio.