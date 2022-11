Alcaldes y agentes sociales piden «concreción» y «acompañamiento», y valoran los avances en el convenio de transición justa de Ribera

Mayor concreción en la aplicación de los 204 millones anunciados para el convenio de transición justa, así como la resolución de «carencias», son algunas de las demandas de los agentes sociales y políticos de la cuenca minera bajoaragonesa tras escuchar a la ministra Teresa Ribera. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica viajó el lunes a Andorra para exponer las líneas del convenio junto al presidente de Aragón, Javier Lambán. Este plan estará dotado con 204 millones de euros a ejecutar en un periodo de siete años.

Se marchó con varias peticiones, algunas «de vida o muerte» como es la mejora de las comunicaciones tanto por carretera como vía internet. El alcalde de Ariño, Joaquín Noé, que valoró de forma positiva la dotación económica del documento, recordó las «carencias y deuda histórica que sigue habiendo hacia el territorio». Entre ellas, solventar la necesidad de «la reconversión de la pista minera a carretera», ya que de ella depende la unión de cinco poblaciones.

También de varias empresas, entre ellas Forgasa y Thermowaste en Ariño, las que visitó Ribera antes de su llegada a Andorra y que ya generan un centenar de empleos. Que haya internet seguro y sin cortes o que se apueste por crear un parque de vivienda en todos los pueblos, es otra de las demandas que expuso. «Con cuatro casas que se hagan en cada población, especialmente en las más pequeñas, bastaría. Esto daría vida y daría cobertura al personal que se tendrá que venir a trabajar si todos los proyectos anunciados salen adelante», añadió. El alcalde minero insistió en la posibilidad de la creación de un PERTE en el que colabore el sector público con las empresas privadas.

Ofreció «despachos vacíos de cualquier ayuntamiento» para acoger a personal técnico a modo de oficinas para la transición justa. «Esto hay que hacerlo sí o sí, porque no disponemos de arquitectos, aparejadores y demás profesionales». En esta idea incidió el alcalde de La Puebla de Híjar, Pedro Bello, que también intervino en el turno de palabra tras la presentación de la ministra. «En el Bajo Martín, por ejemplo, compartimos una arquitecta entre nueve pueblos. Muchos de cualquier comarca no tiene secretario cada día. Estos aspectos no deben dejarnos atrás y si no disponemos del personal nos quedaremos sin opciones y solo saldrán adelante los proyectos de aquellas zonas que tengan mayor capacidad», dijo el edil.

El siguiente en tomar la palabra fue el vicepresidente de CEPYME, José Antonio Guillén, que invitó a poner el foco en los próximos 30 años, en la siguiente generación. «Creo que por primera vez en bastante tiempo tenemos la caja de herramientas para seguir adelante, esta es una tierra trabajadora y con muchas ideas e iniciativas».

Más críticos se mostraron desde el sector sindical. Luis Clarimón, secretario de Sostenibilidad y Movilidad de CCOO Aragón, puso el dedo en el cumplimiento de la creación de empleo. Allí se lanzó la estimación de 900 puestos de nueva creación con las nuevas empresas. «Es importante que no se olvide que hay mucha gente afectada por el desempleo en la descarbonización y ese empleo que se genere debe generarse donde se ha perdido». Por su parte, el secretario provincial de UGT, Alejo Galve, también planteó sus dudas respecto a las cifras. «Hablan de 532 pero creo que los que se destruyó con el cierre del sector son algunos más», dijo y solicitó más información acerca del Nudo Mudéjar. A este respecto, la directora del Instituto para la Transición, Patricia Martín, avanzó que Endesa Enel, la adjudicataria, será «invitada a explicar el proyecto».

José María Merino puso voz a Cuencas Mineras como presidente de la institución. «Nos gustaría que se cada vez que se habla de Andorra Sierra de Arcos se nos incluya también porque somos una tierra que ha pasado por los mismos problemas con el cierre de las centrales muchos años antes y seguimos con despoblación», dijo.

Estas palabras las suscribió el alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, ya fuera del acto en la Casa de Cultura de Andorra. «Creo que la escenificación fue una falta de respeto con los vecinos de las cuencas mineras, y más en precampaña», denunció. «Cada día como alcalde tengo que pelear por conseguir una ampliación del polígono porque tenemos empresas con esa necesidad y el lunes me tuve que oír una cantidad de millones, que ojalá sea verdad, pero por nuestra experiencia mucho me temo que esto se quedará en una visita electoral».

Escépticos se mostraron también desde la Asociación Empresarial Andorra Sierra de Arcos y Bajo Martín (AEA). «Lamentablemente, no se cumplió lo que esperábamos. Se dieron muchas cifras, muchos datos como era de esperar pero ya. Nos llamó la atención que se trata de un documento abierto, y esto nos tememos que va a dilatar más todavía el tiempo», valoró el presidente, Roberto Miguel. El andorrano consideró que se debe aplicar una visión amplia de provincia y huir de los localismos. «Creo que es un error que se volverá a cometer y la gente está harta, por eso no había nadie de la ciudadanía esperando a la ministra. No se está cumpliendo lo que se dijo en 2019 y mucho nos tememos que todo lo que queda por hacer dilatará esto más en el tiempo», dijo. En cuanto a la afirmación que lanzó Ribera sobre que la tasa de desempleo es más baja que en 2019, Miguel dio la razón y atribuyó una explicación. «Es así pero porque la gente se ha ido de estas comarcas», concluyó.

Agentes políticos y sociales del territorio, en la presentación del convenio de transición en Andorra. / B. Severino

Para el alcalde en funciones de Andorra, Joaquín Bielsa, que se encargó de dar la bienvenida desde el atril del espacio escénico, la valoración del plan es positiva respecto a las medidas que incluye como ayuda a las empresas o formación, porque «son prácticamente las que hemos aportado desde el territorio». Sin embargo, acusó también «falta de concreción de la aplicación de estas medidas y la ambigüedad» en la exposición a este respecto. «La gente quiere saber qué carretera se hará o qué tanto por ciento de dinero le llega a la empresa que determinada», dijo antes de valorar que al menos se conoce el importe de la cantidad de dinero para invertir durante años.

Para el edil andorrano y presidente de CEPYME-Teruel, Juan Ciércoles, «no ha habido concreción». Confía en que sea la reunión a la que emplazó la ministra el día 15 de diciembre, la que dé más detalle. «Qué puestos se crean, donde y cómo… De eso no se ha dicho nada», añadió.

Por su parte, para el presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando, que presente en el acto de presentación del convenio, «se ha tardado, pero somos los primeros, la primera cuenca minera de España que tendrá este instrumento, lo que nos da una ventaja competitiva», dijo. Insistió en que «estos millones en inversiones no son el final ni el principio de nada, sino un avance más, porque desde 2018 han llegado 41 millones de euros de ayudas a municipios y empresas en el marco de la transición justa», añadió.

Reacciones desde los partidos políticos

Las reacciones de diferentes partidos políticos a la comparecencia de la ministra no se han hecho esperar. A través de ruedas de prensa o de comunicados emitidos al respecto, desde el PP, CHA, IU-GANAR y Ciudadanos han mostrado su parecer.

Con enorme escepticismo. Así ha recibido el presidente del Partido Popular de Teruel, Joaquín Juste, los anuncios realizados este lunes por la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la que ha expuesto algunos de los detalles del Plan de Transición Justa que anunció en enero de 2019 y que todavía no está rubricado.

Esa tardanza en la firma, pendiente de la autorización de las instituciones europeas, ha sido criticada por el máximo responsable de los populares turolenses, que ha mantenido una reunión de coordinación para valorar la actualidad de la provincia. “Estamos hartos de promesas y queremos certezas”, ha recalcado Juste.

Tal y como ha señalado, esos anuncios por parte de la responsable ministerial se realizan “tarde” y ha mostrado su decepción con “las empresas que no llegan y los empleos que no se crean”. “Ahora viene Teresa Ribera, en la cercanía a una campaña electoral, para ofrecer y prometer”, ha subrayado, mostrando su anhelo para que “se materialicen por fin esas inversiones”.

Juste ha afeado a la ministra las promesas incumplidas en todo este tiempo, como fue su compromiso de que el convenio estaría firmado antes de que se cerrara la Central Térmica. Cuatro años después “no ha cumplido” y los “únicos” puestos de trabajo creados son “los dedicados al desmantelamiento”. “Javier Lambán y Arturo Aliaga recalcan en muchas ocasiones que ahora no hay paro, pero esconden que ese hecho se produce porque muchos andorranos se han tenido que marchar para buscar un puesto de trabajo y un futuro para sus familias”, ha insistido.

El número uno de los populares en la provincia ha puesto de manifiesto que la ministra Ribera manifestó al poco de acceder a su cargo que las centrales térmicas eran “antieconómicas”. Un hecho que provocó que Endesa “desistiera” de acometer las inversiones porque “no iban a rentabilizarlas”. “Con ello acabaron con la ilusión que teníamos de mantener abierta la Central hasta 2030 o 2035, en la misma línea que otros países”, ha complementado.

Para el presidente del PP, lo “ideal” habría sido que el anuncio y la firma del Plan de Transición Justa se hubiera realizado antes del cierre de la instalación andorrana. “Pero por ideología decidieron acabar con el carbón sin ninguna otra alternativa”, ha complementado.

Juste ha agregado a su vez, en el capítulo de promesas incumplidas, las cinco empresas que prometieron desde las filas socialistas en Aragón y que “no han llegado”. En ese sentido, ha afirmado que “lo que queremos es caminar por Andorra, ver que llegan nuevas empresas y que hay empleo alternativo al que se ha perdido con el cierre de la Central”.

Por su parte, el secretario territorial de Chunta Aragonesista en las comarcas turolenses, José Manuel Salvador, ha lamentado la poca concreción del Convenio de Transición Justa para Andorra, anunciado este lunes por la Transición Ecológica, Teresa Ribera, una vez cerrada la concesión del Nudo Mudéjar a Endesa.

“Llevamos muchos años de promesas vacías y de insistir en un modelo para intentar atraer grandes empresas que, lamentablemente, no ha conseguido hasta ahora sus objetivos”, señala. Salvador ha recordado que Chunta Aragonesista apuesta por “incidir en la economía real de la zona, apoyando a las pequeñas empresas y servicios existentes, con el objetivo de consolidar puestos de trabajo, crear nuevos y favorecer el relevo generacional”.

“El Convenio de Transición Justa debería atender a las necesidades más urgentes del territorio, como la adecuación de la pista minera entre Andorra y Ariño, la disponibilidad del recurso hídrico o el ramal ferroviario”, añade.

El secretario territorial de CHA cree que “es necesario velar por la mejora de la calidad de infraestructuras y dejar atrás ese círculo vicioso de búsqueda de grandes empresas que siempre acaba en fiasco”.

“Debemos apostar por lo pequeño, por la economía real, por empresas agroalimentarias y de servicios pegadas al territorio para consolidar la estructura actual en Andorra y comarca”, ha advertido Salvador, quien asegura que “ese dinero estará mejor invertido así que persiguiendo grandes expectativas, de las que hasta el momento se han cumplido muy pocas”.

Finalmente, José Manuel Salvador ve fundamental que esto no se quede en buenas intenciones un aluvión de empleo temporal. “Este territorio necesita estabilidad y futuro. Existe una deuda histórica con la zona que ya es hora de que se empiece a saldar” ha reclamado.

Los concejales de IU en el ayuntamiento de Andorra, así como la asamblea local y provincial de la formación, han trasladado su descontento después de no ser invitados al acto de presentación del Convenio de Transición Justa celebrado en la localidad. Consideran que, como parte de la corporación local, y como entidad histórica en la comarca, deberían haber asistido a este acto informativo.

Como trasladaba el concejal de IU en el Ayuntamiento de Andorra, David Villanueva, una concatenación de hechos les hace creer que “el ayuntamiento, de forma premeditada, no quería que acudiésemos al acto de presentación”. Según el concejal, los miembros de la oposición tuvieron constancia de la noticia de la visita de la Ministra Teresa Rivera a través de la prensa. Ante esto, Villanueva se puso en contacto con miembros del equipo de gobierno local quienes le comunicaron que la decisión no dependía de la institución local, sino que el Ministerio había invitado solo a alcaldes de la zona y entidades locales como sindicatos y asociaciones de empresarios.

A raíz de este comunicado, y tras la insistencia del concejal de IU, desde secretaría de alcaldía se les asegura que podrá acudir a la presentación un representante de cada partido. Sin embargo, a pocas horas del inicio del acto en cuestión, se traslada a los miembros de los partidos de oposición que finalmente no pueden acudir a la presentación. Ante esta comunicación de última hora, tanto Villanueva como el resto de portavoces de la oposición, deciden acudir al lugar en el que se iba a celebrar el acto con la intención de pedir explicaciones por el cambo de decisión de última hora. Una vez allí, el alcalde accidental de la localidad, Joaquín Bielsa, insiste en que se trata de una decisión del gobierno ante la que él -Bielsa- “poco puede hacer”.

Sin embargo, “la versión de Bielsa no era cierta”, asegura Villanueva. “Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando desde el ministerio nos dicen que no hay problema para que el resto de concejales accedamos al acto puesto que nuestros nombres estaban en la lista de asistentes.” Pero la sorpresa no acababa ahí, “una vez dentro del auditorio, nos percatamos de que, desde la organización había 12 asientos vacíos reservados para el ayuntamiento andorrano.” Lo que para David Villanueva fue “una muestra más de la clara intencionalidad del Equipo de Gobierno para que la oposición no acudiese al acto, lo que demuestra la falta de transparencia y el modus operandi que llevamos denunciando desde el inicio de legislatura” sentenciaba.

En cuanto al acto en sí, y la presentación del convenio para la transición ecológica, desde la formación trasladan que “consistió en un acto electoral y de cara a la galería”. Sostienen que el convenio apenas esgrime “unas líneas muy básicas y poco concretas” de las actuaciones que se van a llevar a cabo en el territorio para solventar los problemas de empleo y fijación de población generados a raíz del cese de la térmica y la industria del carbón.

De esta manera, Izquierda Unida se ha mostrado muy crítica con la forma y el fondo de esta presentación. “ha quedado claro que fue un acto electoral de cara a las Autonómicas, ya que, después de 4 años, nadie ha presentado un documento que hubiéramos podido estudiar, analizar, preguntar, concretar, tras todo este tiempo, merecíamos algo más”, insistían desde Izquierda Unida; a lo que añadían: “es obvio que se trataba de un acto electoral, puesto que la cosa más sencilla hubiera sido invitar, al menos, a todos los concejales del Ayuntamiento de Andorra, pero no lo han hecho. Por ello, se convierte en un acto electoral partidista del PSOE y del PAR. Pagado con dinero de todos los contribuyentes. Es un acto de política con minúscula, como nos tiene acostumbrados Lambán.”

Desde Ciudadanos, el coordinador en la provincia de Teruel, Ramón Fuertes ha asegurado que los anuncios realizados este lunes por la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, “llegan tarde y sin certezas”, por lo que el portavoz liberal ha reclamado al Gobierno “hechos concretos” y no más falsas promesas como las de los últimos años.

“El Plan de Transición Justa se anunció en enero de 2019 y todavía no está firmado, por lo que lo normal es que acojamos estos anuncios a escasos meses de las elecciones con mucho escepticismo”, ha comentado Fuertes.

En ese sentido, ha lamentado “los insufribles tiempos” en todo lo relativo a este convenio. “Hace meses que Andorra no tiene un segundo que perder si quiere garantizar su futuro, pero eso parece que no importa mucho al Gobierno de Sánchez, que mantiene a la comarca y la provincia en la más completa incertidumbre”, ha señalado el portavoz, quien ha recordado que las empresas anunciadas “no llegan al territorio y los empleos destruidos no se están creando”.

Por todo ello, los liberales han reclamado al Ejecutivo de Sánchez que adopte un compromiso firme y materialice las inversiones, puesto que, durante los últimos meses, todos los anuncios del Gobierno “han supuesto agravios para Teruel”. “Las promesas vacías se le dan muy bien al Gobierno, pero a la hora de la verdad, como con la Agencia Espacial o las ayudas al funcionamiento, los turolenses siempre salimos malparados”, ha concluido.