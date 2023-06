Los alcaldes de Andorra y cuatro personas más declaran por los contratos de las fiestas patronales

Seis personas pasaron este jueves por el Juzgado nº 2 de Alcañiz para declarar sobre las supuestas irregularidades en los contratos de las fiestas patronales 2022 de Andorra. Dos de ellos fueron el alcalde en funciones de la localidad, Joaquín Bielsa, y su antecesor en el cargo, Antonio Amador, quienes declararon en calidad de investigados por prevaricación administrativa. Bielsa estuvo acompañado del prestigioso abogado Enrique Trebolle y al finalizar no quiso realizar declaraciones.

Las otras cuatro personas acudieron como testigos. Se trata de la secretaria municipal, que fue quien llevó a la Fiscalía Provincial de Teruel siete contrataciones de las fiestas patronales de San Macario al apreciar «indicios de irregularidades»; la interventora municipal y los dos concejales de Izquierda Unida, Raúl Romero y David Villanueva, quienes también presentaron ante la Fiscalía documentación de los hechos.

En estos momentos el Juzgado está realizando diligencias previas, la investigación; y después decidirá si abre la fase de juicio oral o archiva la causa al no ver indicios de delito.

A finales del año pasado la técnico advirtió en un informe que hubo «contratación verbal», un proceder totalmente ilegal; porque «no se siguió el procedimiento establecido» en la Ley de Contratos del Sector Público al contratarse sin crédito y fuera de plazo, pese a las advertencias y los informes negativos de secretaría e intervención cinco orquestas, una charanga y las gradas y vallas de las vaquillas.

Antonio Amador saliendo del Juzgado / María Andreu

En las fiestas en honor a San Macario se produjo un desfase presupuestario de alrededor de 152.000 euros al costar sobre los 360.000 euros frente a los 208.000 euros con los que contaba la concejalía.

Al que se dirige en todo momento la técnico y en quien están principalmente puestos los focos en el informe es en el concejal de Festejos y alcalde en funciones, Joaquín Bielsa. En una Junta de Portavoces reconoció que no había suficiente crédito para el desarrollo de las fiestas y que solo tenía dos opciones, o anular los actos o realizarlos sin contratación y sin partida.

En el documento, la técnico relata todo lo acontecido desde el mes de mayo y todas las sucesivas advertencias que por correo electrónico y verbales que había ido realizando al equipo de gobierno, principalmente Bielsa y el concejal de Contratación, Juan Ciércoles; y a otros funcionarios. El día anterior y el primer día de fiestas, 6 y 7 de septiembre, la secretaria recibió la propuesta de contratación de Bielsa por procedimiento negociado de la que indicó que no era posible debido a que no se podían cumplir los plazos mínimos de procedimiento. Ya iniciados los festejos, los días 7 y 8, remite los informes negativos de secretaría de las actuaciones musicales y los reparos de intervención de las vaquillas. No obstante, el mismo día 8 recibe «durante toda la tarde» llamadas del alcalde y tenientes de alcalde a su teléfono personal indicándole que es necesaria su firma para realizar las contrataciones a lo que contesta recordando que las contrataciones carecen de expediente y no se ha realizado la tramitación establecida por lo que en caso de acometerse «serán consideradas una contratación verbal que prescinde totalmente de los procedimientos».