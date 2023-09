Los alcaldes de Híjar, Alcorisa y Muniesa celebran la vuelta del transporte sanitario las 24 horas: «Jorge Azcón es un hombre de palabra»

El anuncio de la modificación del servicio de transporte sanitario urgente que conseguirá que antes de final de año las bases de Híjar, Alcorisa y Muniesa vuelvan a estar operativas las 24 horas del día, los 365 días del año, ha provocado una gran alegría entre los alcaldes de las tres localidades. La modificación, que el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, hacía pública durante la comisión de Sanidad de este jueves, supone el cumplimiento de una de las promesas de campaña más fuertes del presidente de la comunidad, Jorge Azcón.

El alcalde de Alcorisa, Miguel Iranzo, ha indicado que se trata de una noticia muy importante. «Tenemos motivos para alegrarnos, ya no hablamos de política sino de una reducción de los compromisos que teníamos desde hace tiempo«, ha explicado Iranzo. Además, el primer edil ha subrayado que la falta de ambulancias durante estos meses ha supuesto «una gran sensación de inseguridad».

Una inseguridad que durante este tiempo también han sufrido los vecinos de Híjar. «Aquí hay mucha gente mayor que no tiene coche y que vivía con el miedo de que les pasara algo por la noche«, ha explicado su alcalde, Jesús Puyod. El propio edil ha comentado que este mismo viernes la noticia se difundía por el pueblo. «Ya he empezado a recibir las primeras llamadas de gente que me preguntaba si era verdad. La gente está muy contenta», ha añadido Puyod.

Según el alcalde de Muniesa, Jose Luis Iranzo, la reducción de horas de servicio de transporte urgente solo ha supuesto «el fomento de la despoblación». «La gente ahora va a volver a sentirse protegida y segura. Además, como consejero comarcal, Iranzo recordaba que esta no ha sido la única reivindicación y ha recordado que «todavía faltan médicos en el centro de salud de Utrillas» y por ello ha asegurado que seguirán «luchando».

Una promesa cumplida

Aunque ha traído alegría, la noticia no ha producido gran sorpresa ya que los tres ediles han coincidido en que tenían toda su confianza depositada en que Azcón cumpliría con su promesa. «En ningún momento he dudado que este momento llegaría, Jorge es un hombre de palabra y me siento orgulloso de él como presidente autonómico y como compañero de partido», ha asegurado el alcalde de Muniesa.

Una satisfacción que se ha compartido también en los consistorios hijarano y alcorisano. Miguel Iranzo ha comentado que Jorge Azcón ya asistió a las concentraciones que se celebraron frente al centro de salud de la localidad que se celebraron el pasado mes de febrero, momento que aprovechó para comprometerse a encontrar una solución al conflicto. «El presidente se comprometió a solucionar este problema en los primeros 100 días y sabíamos que iba a cumplir su promesa», ha comentado Jesús Puyod.

Por el momento, ninguno de los tres alcaldes ha podido confirmar plazos u otros detalles respecto a cómo será la recuperación de este servicio sanitario. Los tres se mantienen por el momento esperanzados y a la espera de recibir nueva información al respecto.

Bases sin ubicación establecida

En lo que sí que se trabaja desde los consistorios es en encontrar una base para que los empleados de las ambulancias puedan pasar sus guardias de la forma más cómoda posible. Jesús Puyod ha asegurado que en Híjar han sido los propios técnicos los que han contactado con el Ayuntamiento para pedirles la cesión de un local donde poder pasar las guardias.

Situación similar en Alcorisa donde el consistorio ya trabaja en localizan un espacio adecuado que ofrecer a los trabajadores del transporte sanitario de emergencia. «Nos hemos puesto a su disposición para ayudarles en todo lo que necesiten», ha añadido el alcalde.

En el caso de Muniesa, aunque el lugar todavía no se ha decidido, el primer edil ha comentado que han comenzado las interlocuciones con los trabajadores de las cuales se espera extraer pronto soluciones para estos problemas de falta de emplazamientos.