Los alcaldes piden voz y más tiempo ante el avance de las propuestas de parques eólicos

Tiempo para analizar hasta el último de los aspectos; planificación y ordenación territorial previa y soberanía municipal. La totalidad de los municipios incluidos en las propuestas de parques eólicos de Capital Energy exigen que se respete su voluntad, autonomía y decisión a la hora de ubicar en su término municipal, o en el del pueblo vecino, un parque eólico. Los ayuntamientos y varios colectivos y asociaciones no tardaron en recordar lo manifestado en los últimos meses tras conocerse que el ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico admitió a trámite los proyectos de parques eólicos que la empresa Capital Energy propuso en la comarca del Matarraña, así como en varios municipios del Bajo Aragón y Bajo Aragón-Caspe.

Se trata, aclararon todos los alcaldes y expertos consultados, del primer paso formal de la compañía para que el Gobierno Central valore en los próximos meses o años su viabilidad. La empresa notificó a los ayuntamientos a través de una carta enviada el pasado 9 de agosto, que el Ministerio había admitido a trámite su propuesta. Pese a que el espectro de opiniones tiene sus matices según el territorio en cuestión, en la comarca del Matarraña a esa petición se añade el rechazo, en bloque y de entrada, de buena parte de los ayuntamientos consultados que, además de exigir una moratoria de 2 años, han aprobado en los últimos meses sendas mociones y declaraciones institucionales en las que rechazan acoger centrales eólicas en sus términos municipales.

Hicimos una consulta popular y la mayoría de los vecinos de La Portellada rechazaron acoger parques eólicos. Gloria Serrat. Alcaldesa de La Portellada

Todo ello tras la que calificaron de «avalancha» eólica, con multitud de proyectos, no solo de la madrileña empresa Capital Energy, si no también por parte de Forestalia. Es el caso de La Fresneda, Ráfales, Fórnoles y La Portellada. En este último municipio, cabe recordar, el consistorio llevó a cabo una consulta popular a través de la cual sus vecinos mostraron su rechazo mayoritario a acoger un parque eólico en su término municipal. «Además de haber pedido una moratoria nosotros como ayuntamiento no queremos que se ubique aquí ningún parque eólico», afirmó Frederic Fontanet, alcalde de La Fresneda.

Además de pedir una moratoria nosotros como municipio estamos en contra de acoger la instalación de un parque eólico. Frederic Fontanet. Alcalde de La Fresneda

Además de las principales localidades turísticas como lo es la villa fresnedina, otros municipios comienzan a ver los resultados de años de promoción y apuesta por el territorio y ven en estos parques una «amenaza» a más de 20 años de trabajo y conservación del patrimonio histórico y natural. «Estamos apostando por un modelo sostenible y respetuoso con la naturaleza que ya está dando su frutos. Pensamos que estas propuestas eólicas no van en esa línea», afirmó Daniel Ferrer, alcalde de Fórnoles, localidad que lleva meses trabajando en acoger la instalación de un camping naturista que crearía, al menos, 7 puestos de trabajo. Por su parte otros municipios como Valjunquera, Valdeltormo y Mazaleón, pese a no haber rechazado de pleno estas propuestas, sí que exigieron lo aludido anteriomente y exigen moratoria, planificación y que no se declaren de Utilidad Pública estos proyectos ya que, recordaron, ello supondría un menoscabo a la autonomía municipal.

Apostamos por un modelo sostenible y respetuoso y pensamos que estas propuestas eólicas no van en esa línea. Daniel Ferrer. Alcalde de Fórnoles

Asimismo, aunque las propuestas actualmente sobre la mesa no engloban otros municipios matarrañenses, los ayuntamientos de Valderrobres, Cretas, Arens de Lledó y Torre del Compte se sumaron a las tres citadas exigencias e incluso se negaron, en redondo, a acoger parques eólicos. De igual modo, la comarca del Matarraña aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos en 2020 exigir al Gobierno de Aragón y al Estado la ya citada moratoria así como ordenación del territorio y autonomía municipal. «Nosotros nos sumamos inicialmente al planteamiento de la comarca del Matarraña de solicitar una moratoria», añadió José Ramón Arrufat, alcalde de Ráfales, ayuntamiento que finalmente decidió posicionarse en contra de estas propuestas eólicas.

Nos sumamos a la iniciativa de la comarca del Matarraña y posteriormente se aprobó posicionarse en contra. José Ramón Arrufat. Alcalde de Ráfales

Al norte de la comarca del Matarraña, en Mazaleón, aumenta el respaldo para acoger aerogeneradores en su término municipal, en este caso por parte del parque Paucali. A ello se suma la incertidumbre provocada por la crisis del sharka, que ha obligado a buena parte de los agricultores a arrancar centenares de melocotoneros y que constituían su principal sustento económico. El ayuntamiento mazaleonense fue de los primeros en solicitar la ya citada moratoria de 2 años, un plan de ordenación y que no se califiquen estos proyectos como de utilidad pública. Pese a que el consistorio no oculta su malestar por «las formas» con las que tanto Capital Energy y Forestalia han presentado, a su juicio, estos proyectos, iniciarán una serie de charlas informativas que culminarán con una consulta popular. «Vamos a organizar varias charlas informativas porque queremos escuchar todas las opiniones de nuestros vecinos. Después haremos una consulta popular», afirmó Rafael Martí, alcalde de Mazaleón.

Escucharemos la opinión de todos los vecinos y organizaremos una consulta popular. Exigimos autonomía municipal. Rafael Martí. Alcalde de Mazaleón

Por su parte, ya en la vecina comarca del Bajo Aragón, Valdealgorfa decidió escuchar la opinión de sus vecinos y llevó a cabo en julio una consulta popular. Pese a la baja participación la mayoría de los vecinos que acudieron a votar se posicionaron en contra de los parques eólicos. «Habría que estudiarlo muy bien o igual consultarlo otra vez a los vecinos, explicarlo todo con pelos y señales para llegar a un acuerdo entre todos», explicó en su día el alcalde, Ángel Antolín. La magnitud y complejidad de los proyectos eólicos presentados son otros de los motivos que llevan a los pequeños ayuntamientos del territorio a exigir dicha moratoria. Por ello Valjunquera, Mazaleón y Valdealgorfa decidieron contratar a una empresa especializada en asesoramiento para este tipo de proyectos.

Tenemos que estudiarlo todo y llegar a un acuerdo. No descartamos celebrar una nueva consulta. Ángel Antolín. Alcalde de Valdealgorfa

Maella apuesta por los parques

Aguas abajo, en la comarca del Bajo Aragón-Caspe ya en la provincia de Zaragoza, otros ayuntamientos como el de Maella ven con buenos ojos la instalación de un parque eólico en su término municipal y creen que podría ser una «oportunidad» para el desarrollo económico de la localidad, así como para la cultura, el deporte y el asentamiento de gente joven. En la localidad ven en la propuesta de Capital Energy una oportunidad para revitalizar el municipio y acometer importantes inversiones con el objetivo de ganar en calidad de vida y asentar a la población joven. «Pensamos que de cumplirse lo que nos propuso la empresa, sería muy positivo para Maella. Actualmente estamos perdiendo mucha población y con esos ingresos extra podríamos mejorar espectacularmente nuestro municipio», explicó el alcalde de Maella, Jesús Zenón.

Si lo que dice la empresa es cierto estamos ante una oportunidad de desarrollo. Pero se debe respetar al consistorio. Jesús Zenón Gil. Alcalde de Maella

El primer edil apuntó a que buena parte de los propietarios y vecinos consultados estarían de acuerdo con la ubicación inicialmente proyectada del parque Paucali y creen que no habría excesivo impacto visual. El primer edil reconoció que Maella no es una localidad en la que el turismo tenga mucho peso pero cree que con una inyección de dinero se podría potenciar el rico patrimonio histórico de la localidad. Sin embargo Zenón subrayó que la voluntad del municipio debe de respetarse en todo momento. «Tenemos mucho que decir los ayuntamientos y se debe de respetar nuestra opinión. No debemos de perder nuestra soberanía en ningún momento», añadió Zenón.

Sin embargo, en la vecina localidad de Fabara, también en la comarca del Bajo Aragón-Caspe el consistorio se posiciona diametralmente en contra y cree que ubicar un parque eólico en su municipio será «nefasto» para la localidad. «Pensamos que es algo muy negativo para el territorio, para nuestra forma de vida, para los vecinos, para nuestro ecosistema y para nuestra fauna. Que los pongan en la Cibeles si tanto los quieren, que en Madrid no he visto ni un solo aerogenerador», manifestó Francisco Domenech, alcalde de Fabara.

Creo que es algo muy negativo para el territorio. Que los pongan en la Cibeles, que en Madrid no he visto aerogeneradores . Francisco Domenech. Alcalde de Fabara

504 megavatios y 84 molinos

Cabe recordar que la propuesta de Capital Energy recoge 4 parques eólicos con 84 aerogeneradores con capacidad para producir 504 megavatios, suficientes para suministrar a casi 800.000 consumidores. Se trata de los parques Argestes, con 16 molinos, Arlo con 17, Céfiro con 19 y Paucali con 32. En total los 4 proyectos, ubicados todos ellos de forma contigua. Al tratarse de parques de más de 50 megavatios de potencia es el Gobierno Central el encargado de tramitarlos. Si la cifra es inferior es el Gobierno de Aragón. Algo que ha suscitado multitud de críticas al denunciar que muchas empresas fraccionan sus parques eólicos para dejarlos en 49,5 megavatios y así pasar el «filtro» de DGA y no el estatal.

«Serán megavatios para exportar»

Desde la Plataforma por los Paisajes de Teruel reconocieron que no les sorprendió la aceptación a trámite por parte del Ministerio. Sin embargo, apuntaron, será cuando llegue el turno de las alegaciones cuando será el momento de intentar, a su juicio, «frenar» lo que calificaron de «burbuja eólica» y de una masiva instalación de megavatios que, añadieron, serán todos ellos para exportar, principalmente a Cataluña, con una nueva línea proyectada, y al País Vasco a través del Ebro. «Está claro que estos miles de megavatios van a ser para exportar a Cataluña, la nueva línea proyectada entre Calamocha y Begués, da cuenta de a dónde irá toda esa potencia», explicó Javier Oquendo, portavoz de la plataforma quien añadió que «no es nuevo» que el estado utilice a Teruel para exportar energía a otros territorios.

Hemos tenido que contratar una empresa especializada para que nos asesore ante la gran magnitud de estos proyectos. Susana Traver. Alcaldesa de Valjunquera

«La empresa no respeta la moratoria»

Muy críticos se mostraron, de igual modo, desde la asociación Gent del Matarranya. Desde la entidad acusaron a la empresa de desdecirse de su compromiso de «respetar» la voluntad de los ayuntamientos. «Todos los municipios han pedido una moratoria de 2 años. Lo que está claro aquí es que la empresa no está respetando esa decisión aprobada en los ayuntamientos y por tanto, antes casi de empezar con el proceso, ya no está cumpliendo lo que dice», explicó Juanjo Pérez, portavoz de la asociación.