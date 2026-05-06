Viento Alto vuelve a exigir al MITECO desbloquear los parques eólicos del Clúster Maestrazgo: «Es una tremenda injusticia»

Los nueve alcaldes del Maestrazgo que forman la asociación Viento Alto siguen sin comprender por qué sigue paralizado el avance administrativo de los permisos para los proyectos eólicos del Clúster Maestrazgo. Los ediles de Mirambel, La Cuba, La Iglesuela del Cid, Bordón, Cantavieja, Tronchón, Fortanete, Villarluengo y Puertomingalvo defienden que estos planes no están relacionados con el conocido como Caso Forestalia y que, a su criterio, «no hay motivos para que no se construyan».

«Llevamos más de ocho años trabajando para sacar adelante este proyecto. Lo conocemos en profundidad, hemos seguido su tramitación y sabemos que cumple con los requisitos legales, técnicos y ambientales exigidos», relatan en una carta dirigida a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, a quien vuelven a pedir un encuentro para determinar los pormenores del proyecto.

Aseguran que, tras personarse en la causa judicial como parte perjudicada, han comprobado «que no existe ningún informe policial ni de la UCOMA que se refiera a ningún indicio, hecho investigado o irregularidad que afecte al mismo o a sus autorizaciones administrativas». Así, sostienen que las presuntas irregularidades en la tramitación se limitarían a los parques fotovoltaicos y no a los eólicos. «No existe ninguna orden judicial que impida al Ministerio pronunciarse», lamentan.

Una situación «injusta»

Los alcaldes consideran que la paralización del proyecto se traduce en que se está «impidiendo el inicio de unas obras que son imprescindibles para nuestros municipios, y lo hace sin base legal, sin transparencia y sin dar respuesta a quienes vivimos en el territorio y sufrimos directamente sus consecuencias». En este sentido, añaden que la situación entre los vecinos es de «inquietud y de incomprensión».

«Lo que se está produciendo es una tremenda injusticia. Se está paralizando de facto un proyecto legal, avalado por la justicia y respaldado por el territorio, sin que exista ninguna resolución que lo justifique», denuncian.

Concluyen que la demora en la tramitación de los recursos administrativos supone «seguir castigando injustificadamente a uno de los territorios más vulnerables frente al reto demográfico». «El Maestrazgo necesita certezas, decisiones y avances. Confiamos en que su Ministerio actúe, de una vez, con la diligencia que la situación requiere», concluyen.

Cabe recordar que las obras del proyecto nunca llegaron a empezar. En agosto de 2024, la previsión de la empresa era que los parques trabajaran «a máximo rendimiento» para el tercer trimestre de 2026, produciendo alrededor de 1.986 GWh de electricidad al año, el equivalente al consumo medio de 570.000 hogares al año. La previsión de CIP para aquel entonces, cuando la intención era que las obras comenzaran en los meses siguientes, era que los trabajos se dilatarán durante dos años. Mientras tanto, los componentes aguardan almacenados en una parcela del aeropuerto de Teruel.