Alcañiz abre toda la instalación deportiva cubierta

El Servicio Municipal de Deportes de Alcañiz abre este martes las instalaciones cubiertas deportivas, incluyendo la piscina climatizada, como consecuencia del paso de Aragón a la fase 2.

Debido a la limitación de aforo establecida, las instalaciones sólo las podrán utilizar los abonados, a quienes, desde el momento de efectuar la primera reserva, se les reactivará la cuota de abono que tuvieran suspendida. Todos deberán cumplir las siguientes condiciones: se deberá concertar cita previa a través del enlace deportes.alcaniz.es por un periodo máximo de una hora. Fuera de este horario concertado, no se podrá permanecer en la instalación.

Se permite sólo la práctica deportiva individual o aquellas prácticas que se puedan desarrollar por un máximo de dos personas en el caso de modalidades así practicadas, siempre sin contacto físico, manteniendo las debidas medidas de seguridad y protección y, en todo caso, la distancia social de seguridad de dos metros. Con estas premisas y la limitación de aforos que también se exige, se ha hecho una distribución de espacios por porterías o canastas de todos los espacios existentes, de manera que cada usuario deberá reservar, a través del enlace señalado, los espacios deseados.

Únicamente podrá acceder con los deportistas un entrenador, en el caso de que resulte necesario, circunstancia que deberá acreditarse debidamente. Se exceptúa de esta norma a las personas con discapacidad o menores que requieran la presencia de un acompañante. No se permite la utilización de vestuarios, salvo para los usuarios de la piscina climatizada. El aforo de la piscina climatizada es de una persona por calle. Los nadadores, que no podrán hacer uso de las taquillas, deberán depositar sus enseres en el espacio señalizado en la grada para la calle reservada. No existirá préstamo de material.

Los gimnasios permanecerán cerrados por el momento y los únicos aseos disponibles son los de la entrada principal y los cercanos al bar del campo de fútbol. Se procurará no hacer uso de ellos si no es imprescindible. Sólo se podrán usar individualmente, y cada usuario tendrá que pulverizarlos con desinfectante antes y después de su uso con el material que habrá disponible en los mismos para tal fin. Se evitará beber de los grifos de la instalación.