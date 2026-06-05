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05 JUN 2026|

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El Zafán vuelve a soñar con el ascenso y disputará el play-off a Segunda B por segundo año consecutivo

El conjunto de La Puebla de Híjar, segundo clasificado de la Tercera RFEF aragonesa, se enfrentará de nuevo este sábado al campeón balear tras completar una gran temporada

Jugadores del Zafán FS celebrando un gol / Cedida
Jugadores del Zafán FS celebrando un gol / Cedida

Jesús Burgos05 06 2026

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DeporteFútbol

El Zafán Fútbol Sala volverá a luchar por el ascenso a Segunda División B. El conjunto de La Puebla de Híjar ha cerrado una temporada sobresaliente en la Tercera RFEF aragonesa de fútbol sala y disputará por segundo año consecutivo la fase de ascenso a la categoría nacional, repitiendo un desenlace prácticamente idéntico al de la pasada campaña.

El equipo del Bajo Martín terminó la liga regular en segunda posición con 67 puntos, una cifra que confirma el crecimiento y la consolidación del proyecto deportivo. Además, los números reflejan una campaña de enorme nivel competitivo: 142 goles a favor y 78 en contra para firmar una de las mejores temporadas de la historia reciente del club.

No obstante, pese a la segunda posición, el conjunto no tenía asegurado el acceso a play-off e incluso daba la temporada por finalizada. Pero el lunes todo cambió con un comunicado oficial del club en redes sociales. “Nos complace anunciar que nuestro club, por segundo año consecutivo, participará en el play-off de ascenso a Segunda B”, decía.

La derrota contra el Coras Fútsal (3-6) dejó sin opciones a los de La Puebla de Híjar. La sobresaliente temporada finalizaba con un amargo sabor de boca por no lograr acceder a la promoción de ascenso, pero finalmente, la segunda posición le da acceso al play-off. “Nuestro club ha recibido a lo largo de esta semana la información oficial, en la que nuestro rival volverá a ser el Campeón del play-off de las Islas Baleares”, señala el comunicado.

Este sábado todos al pabellón Pedro Sierra

Como ya sucedió el pasado verano, los bajoaragoneses deberán medirse a doble partido al campeón del grupo balear de Tercera RFEF. Y todo comienza este sábado 6 de junio a partir de las 17.00 en el pabellón Pedro Sierra contra la Associació Espotiva Llevant De Manacor. El encuentro de vuelta se disputará los próximos días 13 y 14 de junio.

“Desde ya trabajando con mucha ilusión en este nuevo reto apasionante como colofón a una muy buena temporada de nuestros chicos”, valora el club en la propia publicación en redes sociales. La eliminatoria se ha convertido en una oportunidad para que el conjunto poblano siga escribiendo páginas en la historia del fútbol sala del Bajo Martín. Sin embargo, en el horizonte sigue quedando algo pendiente para ellos.

La Copa del Rey sigue en el aire

La segunda posición también abre una puerta ilusionante para la próxima temporada. El Zafán FS tiene opciones de acceder a la edición de la Copa del Rey de fútbol sala 2026/2027 y volver a reeditar su participación en el torneo del KO. No obstante, la situación todavía no está completamente definida y en estos momenos ni siquiera el club tiene información de lo que va a ocurrir.

La Federación de Aragón de Fútbol estudia posibles cambios de formato de cara a la próxima temporada y eso mantiene en el aire qué posiciones otorgarán finalmente el billete de acceso a la competición copera. De esta forma, el Zafán sigue esperando la confirmación definitiva.

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