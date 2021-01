La capital bajoaragonesa acoge con resignación el cierre de la hostelería en interior y el horario de las 18.00

Las nuevas medidas que han entrado este jueves en vigor en Alcañiz suponen un nuevo varapalo para el comercio y la hostelería que ya comenzó con el cierre perimetral hace dos semanas. Estos sectores aseguran que las restricciones son la puntilla después de un mal año.

Desde este jueves la ciudad tiene que cerrar el interior de los bares y sólo se puede servir en terrazas con un aforo del 50%. Todos los servicios no esenciales tienen no pueden abrir más allá de las 18.00 todos los días de la semana. Además, se cierran gimnasios y centros deportivos y todas las actividades no esenciales -incluida la cultura y espectáculos- tendrán que terminar su actividad todos los días de la semana a las 18.00.

La facturación en la hostelería esta última semana ha bajado entre el 48 y el 100% si se compara con la misma fecha de 2020 según la Asociación de Empresarios Turísticos del Bajo Aragón, que muestra su preocupación ante la grave situación que está atravesando el sector.

Ante el nuevo panorama sanitario, los hosteleros han tenido que retomar nuevas líneas, como la comida para llevar, para seguir ofreciendo sus servicios a los clientes. Otros, en cambio, han optado por no abrir sus puertas con el objetivo de evitar más pérdidas y en algún caso puntual, los empresarios han decidido aprovechar estas semanas para dar vacaciones a sus trabajadores que mantienen con gran esfuerzo.

Una de las imágenes de las últimas jornadas es la de la plaza España con los veladores cerrados. Uno de los dos bares que sigue abierto es el hotel-restaurante Guadalope, que seguirá «aguantando» intentando cerrar lo más tarde posible hasta las seis. Este jueves, por ejemplo, levantó la terraza a las cinco de la tarde cuando se marchó la clientela y en fin de semana espera bajar la persiana a las seis. A partir del lunes tendrá a todos sus trabajadores en ERTE a excepción de los de la casa y el servicio de limpieza de las habitaciones ya que el hotel sigue abierto con personal sanitario. «Se nota menos movimiento pero sigue viniendo clientela con las medidas sanitarias y la distancia social, aunque me cueste alguna discusión pero aquí respetamos las normas», afirma Inma Crespo.

Los comercios decidieron apagar las luces de sus escaparates después de la hora de cierre para concienciar a la población de la «vida» que dan a la localidad y de la importancia del comercio local para las calles. En el primer día de cierre a las 18.00 algunos optaron por no abrir por la tarde, otros por adelantar la apertura a las 14.00 y alguno no cerró al mediodía para intentar así salvar la imposición del cierre a media tarde.

Llevan dos semanas sin recibir a clientes de la comarca y aunque les solicitan pedidos que envía gratis por toda la zona una empresa de paquetería; éstos no suplen a la actividad, y más en un periodo en periodo de rebajas. Ya llevan un año complicado y solo han podido beneficiarse de la Navidad pero no de una campaña tradicionalmente buena, la de rebajas, ya que el primer fin de semana coincidió con la nevada de la borrasca Filomena.

Para Isabel Herrera, presidenta del Centro Comercial Abierto ‘Alcañiz de Tiendas’, estas nuevas restricciones son «la última estocada» a un sector, el del comercio en el medio rural, que está trabajando bien con medidas de seguridad y pequeños aforos y que, sin embargo, tiene las mismas limitaciones que las grandes superficies y los centros comerciales. «Lo vemos con resignación, no nos queda otra porque el sector está francamente mal. Creo que esta medida no tocaba ahora porque no se nos puede meter a todos en el mismo saco», afirma.

En la misma línea se muestra su homóloga en la Asociación de Comercio y Servicios de Alcañiz, Olga San Nicolás, quien defiende que , en los establecimientos están llevando a cabo todas las medidas de seguridad y no se han producido contagios. «Lamentamos la situación actual y entendemos la dificultad para encontrar el equilibrio entre la lucha para reducir los contagios y el mantenimiento de la actividad económica pero esta medida unida al cierre perimetral hará aún más daño a nuestros comercios. Desde Acsa deseamos que nuestro esfuerzo sirva para mejorar la situación y salir del brote lo antes posible», valoró San Nicolás.

Propuestas de la oposición

Mientras tanto, la comisión de Promoción Económica del Ayuntamiento sigue trabajando en las medidas de ayuda a los sectores más afectados. Este jueves el equipo de gobierno tomó nota de las propuestas de la oposición y a finales de la semana que viene se volverá a reunir la comisión.

El PP solicitó un plan de ayuda a pymes, autónomos y empresas «mucho más ambicioso» para Alcañiz. Sus iniciativas pasan por fijar una cuantía mínima de 250.000 euros para las ayudas globales para pymes y autónomos, que irían destinadas a gastos como facturas de la luz y agua, préstamos, alquiler o el coste del personal, entre otras; la exención de la tasa de basuras en el primer semestre de 2021 y la de ocupación pública durante todo el año, y la puesta en marcha de campañas de promoción para promover el consumo en los comercios de la localidad como la iniciativa de bonos.

Por su parte, el PAR solicitó una bonificación del 30% para comercios, bares, restaurantes y hoteles del impuesto del IBI cuando se justifique que el propietario ha rebajado el alquiler; ayudas directas para pago de alquiler, gastos de luz, agua, gas, y teléfono; y reducción al máximo permitido por ley de la tasa de basuras y del impuesto de vehículos para empresas con flota de vehículos. En cuanto al nuevo plan reactiva II Alcañiz, que el único requisito para acceder sea tener domicilio en Alcañiz y haber visto reducido sus ingresos en el cierre perimetral en un 70% con respecto al mismo periodo del año anterior y que se aumente la partida más allá de los 150.000 euros actuales. Piden que además de lo que se fije en los presupuestos que en las bases se establezca que la posibilidad de que se amplíe la partida con remanentes.