Movilización en Zaragoza ante el fiasco del Nudo Mudéjar de Andorra: «Hay que dejar de hablar de megavatios y centrarnos en el empleo»

Agentes sociales de UGT y Comisiones Obreras y el Ayuntamiento de Andorra en su conjunto se han desplazado este jueves hasta Zaragoza para llevar a cabo una concentración en las puertas de las Cortes de Aragón para denunciar el recorte del macroproyecto del Nudo Mudéjar de Endesa.

La concentración es una de las medidas que tanto políticos andorranos como agentes sociales acordaron hace un mes y que ahora cumplen después de que el Ministerio para la Transición Ecológica otorgara el martes a Endesa la Autorización Administrativa Previa para acometer 406,3 megavatios del proyecto, menos de la mitad de energía prevista inicialmente, de 1.800 megavatios. Es, además, uno de los primeros encuentros que mantendrán en estos próximos días para denunciar lo que califican como “un engaño” para los municipios incluidos en el acuerdo de Transición Justa después del cierre de la Central Térmica de Andorra.

Concretamente, el próximo lunes se reunirán con Judit Carreras, directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), que visitará Andorra. El martes, por su parte, los agentes tendrán otra reunión con el Gobierno de Aragón.

Los representantes en la concentración quieren trasladar el "hartazgo" de los pueblos mineros y pedir que "se deje de hablar de megavatios, y las administraciones se centren en lo importante, que es el empleo". Denuncian el impacto que el recorte del macroproyecto de Endesa tiene en los puestos de trabajo a generar, pasando de los 500 directos y 6.000 indirectos a tan solo 13 puestos directos en construcción y puesta en marcha, 71 en operación y mantenimiento y 1.310 indirectos, según confirmó el ITJ esta semana.

"Para nosotros esto no es una discusión sobre números o megavatios; esto va de personas, de empleo y de la supervivencia de nuestro territorio. Las multinacionales y los gobiernos hablan de potencia energética, pero a nosotros lo que nos importa es el pan de nuestras familias, el futuro de nuestros jóvenes y la vida en nuestros pueblos. Los megavatios no arraigan población; el empleo digno, sí", defiende Pedro Romero, secretario general de C.C.O.O en Teruel.

El Ministerio para la Transición Ecológica reformulará una orden para poder adjudicar la energía que no empleará Endesa, de 937 megavatios, a otras empresas que en su día concurrieron al Concurso de Transición Justa para que desarrollen proyectos. Pero los agentes temen que el proceso administrativo vuelva a alagarse en el tiempo. "Dicen que el proceso podría ser para otoño, pero esto no puede demorar más. La paralización de empleo es lo que más nos preocupa, y es total hasta la fecha".

​Romero ha insistido en que tanto el Ministerio como el Gobierno de Aragón "tienen la obligación legal y moral de defender a la población de Teruel ante los intereses de una multinacional", y por ello ha llamado a la acción de las administraciones. "Si Endesa no cumple con cada puesto de trabajo prometido, que se ejecuten sus avales de forma fulminante. Ese dinero pertenece a las Cuencas Mineras y debe usarse para reindustrializar nuestra tierra".

*Información en actualización