Alcañiz acogerá una exposición internacional con imágenes creadas con Inteligencia Artificial

‘El Camino del Arte en la Era Generativa’ es la nueva exposición que podrá verse en Alcañiz del 25 de julio al 31 de octubre. Se trata de una propuesta de la muestra, correspondiente al monográfico creAtIva Vol.9 ART: it is argument, en el Espacio Expositivo E2ArtD del Molino Harinero. Esta cita internacional reúne a creadores digitales de distintos países seleccionados por la plataforma organizadora para mostrar el potencial del arte elaborado mediante inteligencia artificial.

La propuesta invita a reflexionar sobre cómo la IA está transformando la creación artística y plantea un debate directo sobre la relación entre tecnología, creatividad y expresión humana. Para ello, no solo presenta imágenes estáticas, sino también vídeos desarrollados a partir de las piezas originales de cada proyecto, ampliando la lectura de cada propuesta. La imagen se despliega en el tiempo, adquiriendo ritmo, secuencia y presencia.

La Exposición en el E2ArtD

El recorrido dará especial importancia a la proyección de estos vídeos en pantallas de 55 pulgadas, donde cada obra podrá ser contemplada desde una escala más cercana a la instalación audiovisual que al formato editorial. Asimismo, la muestra incorporará un vídeo conjunto en proyección concebido como una pieza coral que reúne las distintas sensibilidades visuales de esta novena edición.

Frente a la lectura individual de cada artista en pantalla, esta proyección colectiva permite concebir el volumen como un cuerpo común: una constelación de miradas, técnicas, imaginarios y discursos que dialogan entre sí a través del arte digital generativo.

Como elemento diferencial, la experiencia incluirá un proyector de hologramas, con la pieza audiovisual de la artista Veronika Pell. Este recurso introduce una dimensión experimental en el recorrido, reforzando la idea de que la imagen generada con inteligencia artificial no pertenece únicamente al ámbito de la pantalla convencional, sino que se expande hacia nuevas formas de percepción espacial.

Interacción y proceso creativo

La muestra contará con una zona interactiva en la que el público podrá acercarse al proceso creativo tras los proyectos de la plataforma. A través de un ordenador instalado en la sala, los visitantes podrán consultar material audiovisual e información vinculada a los prompts (indicaciones de texto) utilizados por los autores, entendiendo esta herramienta no solo como una instrucción técnica, sino como la estructura inicial del pensamiento visual. El dispositivo permitirá generar un mix compositivo a partir de distintas referencias textuales, dando lugar a una imagen que se proyectará en directo.

Esta propuesta añade una capa pedagógica a la exposición: el espectador no solo contempla el resultado final, sino que comprende la lógica tras la imagen generativa, y cómo palabras, conceptos, estilos y decisiones visuales se combinan para producir nuevas obras.

De forma paralela, todos los volúmenes de creAtIva estarán disponibles en formato físico para su consulta dentro del espacio expositivo. Esta presencia editorial refuerza el vínculo entre publicación, archivo y exhibición, permitiendo al visitante recorrer la evolución del proyecto como plataforma de difusión del arte digital contemporáneo.

Con esta iniciativa, Alcañiz se suma al circuito de creAtIva consolidando un puente entre la edición impresa, la comunidad artística y el espacio expositivo. ‘El Camino del Arte en la Era Generativa’ se presenta, en definitiva, como una invitación a descubrir cómo la tecnología puede transformarse en relato audiovisual, instalación y experiencia perceptiva.

Horarios de apertura

La exposición podrá visitarse del 25 de julio al 31 de octubre de 2026 en la Sala E2ArtD del Molino Harinero, situada en la calle Muro de Santa María, 1. La muestra permanecerá abierta sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y la entrada es gratuita.