Alcañiz adopta nuevas limitaciones de la libertad de circulación de personas

El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, ha emitido un Bando con la Resolución de Alcaldía en la que se concretan limitaciones a la libertad de circulación de personas en el municipio, con motivo del estado de alarma decretado por el Gobierno de España para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19. Cabe destacar que este viernes el Ejército volverá a Alcañiz y se desplegará por la capital bajoaragonesa a lo largo de todo el día.

En concreto, el Bando y Resolución que lo motiva definen y aclaran distintas limitaciones de movilidad en Alcañiz durante el vigente estado de alarma. No se permiten paseos de perros a una distancia desproporcionada del domicilio o el uso de los mismos como excusa para burlar las limitaciones de movimiento. No está justificada la presencia en la vía pública para compras pequeñas y reiteradas, pudiéndose solicitar el ticket de compra para comprobar el horario. Tampoco está justificada la presencia en la vía pública con un justificante de trabajo si este no guarda relación con el entorno y el horario. Además está totalmente prohibida la estancia en peñas o locales de ocio.

Asimismo, el Bando especifica que, si bien la inmensa mayoría de la población cumple las medidas del estado de alarma, lo indicado en éste se adopta “para evitar situaciones abusivas en las excepciones contempladas en el RDL 463/2020, de 14 de marzo”. Como aviso, además, la Resolución establece, entre otros, que “las personas que incumplan estas medidas serán objeto de sanción administrativa conforme lo establecido en las normas locales de aplicación y en aplicación de la potestad sancionadora prevista en los artículos 139 y ss. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás sectoriales que le puedan ser de aplicación”.

Las medidas adoptadas se ponen en conocimiento inmediato de la Policía Local del Ayuntamiento de Alcañiz y se basan, entre otros, en lo dispuesto en el artículo 30.1.-letra l, de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, que establece que: “El Alcalde es el presidente de la Corporación y tiene las siguientes atribuciones: Adoptar personalmente y bajo su responsabilidad en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública las medidas necesarias y adecuadas, dando cuenta inmediata al Pleno.”

Punto limpio, recogida de voluminosos y cartón comercial

Los servicios de puntos limpios -fijos y móviles– del Ayuntamiento de Alcañiz y de la Comarca del Bajo Aragón permanecen cerrados temporalmente en cumplimiento de las disposiciones vigentes, al no tener la consideración de servicios esenciales.

También se encuentra suspendida temporalmente, por el mismo motivo, la recogida municipal de objetos voluminosos. En cuanto a la recogida de cartón comercial puerta a puerta, se restringe el servicio a un único día a la semana, los jueves (en lugar de lunes y jueves), por la necesidad de destinar parte de estos recursos a acometer labores de limpieza y desinfección de las calles. En caso de necesitar esta recogida de cartón, se recomienda comunicarlo telefónicamente a la Delegación de Comercio del consistorio, al 978 870 565 Extensión 267.

Además el Ayuntamiento ruega a toda la ciudadanía que se abstenga de depositar residuos destinados a los mencionados servicios suspendidos, como ha ocurrido recientemente en la parada del punto limpio móvil del Barrio de San José. El consistorio recogerá tan pronto como sea posible estos residuos, al tiempo que incrementará la vigilancia en dichos puntos de parada para evitar que vuelva a ocurrir. Asimismo, en ejercicio de las competencias propias, el Ayuntamiento investigará en la medida de lo posible la autoría de los citados hechos y aplicará las sanciones que pudiera corresponder en caso de identificarse a quienes han realizado los vertidos.

El actual Estado de Alerta prohíbe a toda la ciudadanía hacer limpieza en los domicilios para sacar al exterior residuos no domésticos o voluminosos, por lo que se ruega cumplir estrictamente esta disposición en aras de la Salud Pública.