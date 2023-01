Alcañiz aprueba para 2023 unos criticados presupuestos por no contar con «ninguna inversión destacable»

Alcañiz vivió este viernes un intenso debate de reclamaciones por parte de la oposición durante el pleno extraordinario de sus presupuestos para este 2023, aprobados con 9 votos a favor y 8 en contra. Pese a estar valorados en 16,4 millones de euros y, según Urquizu, contar «con proyectos ilusionantes para la ciudad», estos fueron considerados como «ajustados y sin ningún tipo de inversión destacable» por los miembros de PP y PAR, quienes además criticaron la «falta de consenso para gobernar» al no haberse tenido en cuenta ninguna de las enmiendas que sus grupos presentaron al equipo de gobierno (PSOE, IU y Ciudadanos).

Las discrepancias comenzaron cuando los concejales de la oposición aprovecharon sus turnos de palabra para cuestionar tanto la hora como la fecha de celebración de lo que definieron como uno de los plenos más importantes de toda la legislatura. El encuentro en cuestión comenzó a las 14.00 de este viernes, un horario fuera de lo habitual que no había sido consensuado con el resto de grupos y con el que creían que el equipo de gobierno buscaba dificultar la asistencia de otros concejales de la oposición. «Desde nuestro grupo se puso la condición de que los plenos fueran a las 20.00 porque tenemos otros trabajos que nos impiden estar disponibles antes. Esto es una muestra más de lo que ha ocurrido a lo largo de toda una legislatura en la que no se han tenido en cuenta las propuestas de la oposición», afirmó Eduardo Orrios, concejal del PAR que además de tildar a los presupuestos de «desilusionantes» recriminó que «su proyecto estrella vaya a ser la compra de un camión de la basura».

La compra de este camión es una de las demandas ciudadanas que se pretenden afrontar este año. El presupuesto también contempla la reforma del parque de la Avenida, el recinto ferial o el cine, además de otras construcciones como la perchada de la piscina de Valmuel o un parque infantil en Puigmoreno, pero ninguna de estas parecieron convencer a estos partidos. «No veo nada distinto, sin miradas al futuro», añadió Anabel Fernández, portavoz del PP.

Aunque lo más criticado fue que ninguna de las peticiones que estos partidos presentaron a través de sus enmiendas aparecieran contempladas en esos 16,4 millones de euros. En concreto, el PAR había solicitado incrementar la partida para arreglos en caminos y vías urbanas, así como para instalaciones deportivas, unas peticiones que «no se ha tenido el compromiso de atender». «Nosotros no pretendíamos detraer este aumento de ninguna otra propuesta. Lo que propusimos es que, dado que el presupuesto del 2022 va a tener un superávit, nosotros daríamos nuestro voto a favor para aprobar los presupuestos de este año si había un compromiso de que esa cantidad se dedicara a nuestras peticiones. No han sido capaces de sentarse y darnos ese mínimo», añadió Orrios.

Por su parte, el Grupo Popular había solicitado al Ayuntamiento que este asumiera el coste de la UVI móvil para que esté operativa con un médico las 24 horas del día y no se pierda el servicio por las noches de lunes a viernes y durante todo el día los fines de semana y festivos cuando entre en vigor el nuevo pliego del transporte sanitario urgente. Lo solicitaban a través de una subvención de 150.000 euros al Salud para cofinanciar gastos de este servicio, que con el nuevo pliego ve reducida la disponibilidad de la UVI a 12 horas diarias. La propuesta no fue contemplada por el Ayuntamiento dado que, además de que el contrato ya está adjudicado, «administrativamente no es posible hacerse cargo de un servicio para el el ayuntamiento no tiene la competencia necesaria». De hecho, despertó criticas de la concejal de IU, María Milián, quien obsequió a Miguel Ángel Estevan, concejal del PP, y a su compañera Fernández con una Ley Reguladora de Bases de Régimen Local «para que la puedan revisar antes de realizar las enmiendas».

Además, los populares también solicitaban la construcción de una nueva piscina climatizada, una propuesta «demandada desde hace muchos años por los alcañizanos y que el alcalde les está negando reiteradamente». Para ello el grupo apostaba por una partida de dos millones de euros que se sufragaría mediante la petición de un préstamo, a lo que se podría sumar las cuantías obtenidas a través de subvenciones. «Lamentamos que no se tengan en cuenta propuestas que buscan el bienestar de los vecinos», afirmó Fernández.

El equipo de gobierno defiende el presupuesto

Ante las criticas de la oposición, Urquizu defendió las claves positivas de una cantidad ajustada que permitirá llevar a cabo «proyectos ilusionantes». El presupuesto de este año se ha visto condicionado por los costes de suministro, cuyas partidas se aumentarán en un 20% después de haber vivido un 2022 marcado por el incremento en costes de electricidad, gas y combustible. No obstante, en él se reflejan unas cuentas municipales que afrontan un incremento de alrededor del 5% respecto al año 2022 debido a la incorporación de diversas líneas de subvención con las que podrán acometerse proyectos e iniciativas manteniendo la sostenibilidad de las arcas. Además, otro factor destacable es la reducción de la deuda actual, que se sitúa en 2,3 millones de euros inferiores al registrado en julio de 2019, cuando el nuevo equipo de gobierno tomó posesión del Ayuntamiento, según recalcó el primer teniente de alcalde, Javier Baigorri. «Nuestra prioridad ha sido esa reducción de la deuda, de ahí que no haya grandes inversiones», destacó Baigorri.

El pleno estuvo cargado de acusaciones hacia el equipo de gobierno y más concretamente hacia el alcalde, quien recibió diversas reclamaciones no solo relacionadas con los presupuestos sino con otras tantas cuestiones que han sido motivo de debate durante estos cuatro años. Frente a ello, el edil destacó haber logrado tener los presupuestos en tiempo y forma no solo este año, sino durante toda la legislatura, «algo que también era una novedad respecto a gobiernos anteriores, donde o bien no había presupuestos o estos se aprobaban en octubre». «Me alegra que tengan tantas propuestas para el presupuesto, es porque han gobernado mucho tiempo y no hicieron ninguna. A mí me personalmente me genera ilusión que podamos seguir con renovaciones importantes para la ciudad, además de poder seguir haciendo políticas en pro de la infancia, cultura y así con todos y cada uno de los departamentos», afirmó Urquizu.

Además de los presupuestos, el pleno también sirvió para aprobar la plantilla de personal municipal para este año y la solicitud de una línea de ayudas vinculadas a la sostenibilidad y mejora de infraestructuras de suministro de agua con cargo a los fondos europeos Next Generation.