Récord de inscritos para la VIII edición del Curso Nacional de Periodismo de Alcañiz con más de 100 alumnos

El Curso Nacional de Periodismo afronta su octava edición con récord de participación. Más de un centenar de alumnos viajarán hasta Alcañiz para conocer todos los entresijos del periodismo de sucesos y la cobertura de emergencias en todas sus variantes de la mano de casi 30 ponentes de primer nivel.

Como en cada edición el curso atrae a un importante número de futuros periodistas que llegan desde la Universidad de Zaragoza y la Universidad San Jorge. Además, a ellos se suman decenas de expertos, técnicos de emergencias e interesados por la materia. También estarán en el Teatro Municipal de Alcañiz, alumnos asiduos de la cita que cada año, sin importar la temática, asisten al curso que organiza Grupo de Comunicación La COMARCA. La cartera de estudiantes se completa con vecinos del Bajo Aragón Histórico, curiosos y demás visitantes

Actividades a partir de este miércoles

El curso comenzará con las actividades previas preparadas para este mismo miércoles. El fotoperiodista Brais Lorenzo, ganador del World Press Photo 2026 ofrecerá una exposición con imágenes de sus trabajos. Su obra documenta el impacto del fuego sobre el territorio, la población y el paisaje, y plantea una reflexión sobre la ética visual en contextos de catástrofe. La exposición, abierta al público, contará también con un taller a cargo del fotoperiodista titulado 'Mirar lo que arde: fotoperiodismo, territorio y emergencia'.

La bienvenida oficial al curso será a partir de las 9.00 del jueves con la inauguración institución y la entrega del premio Pilar Narvión a la periodista de Heraldo de Aragón, Marta Garú. A partir de entonces se sucederán dos ponencias de diálogos, mesas redondas y charlas sobre periodismo de emergencias.

El curso cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Teruel, el Ayuntamiento de Alcañiz, la Caja Rural de Teruel, la Cámara de Comercio de Teruel y la Comarca del Bajo Aragón. También, cuenta con la colaboración del Colegio de Periodistas de Aragón, la Asociación de la Prensa de Madrid, el Colegio de Periodistas de Catalunya, la Unión de Periodistas Valencianos, la Asociación de Fotoperiodistas de Aragón y Periodistas por la Igualdad.

Desde su nacimiento en 2019, el curso ha logrado consolidarse como un espacio de formación, encuentro y reflexión crítica, con vocación territorial, rigor profesional y proyección nacional.