Calanda presenta este sábado a las Reinas de las Fiestas del Pilar 2026

Calanda celebrará este sábado, 26 de septiembre, uno de los actos más destacados del calendario festivo de la localidad: la gala de Presentación de las Reinas de las Fiestas del Pilar 2026. La cita reunirá a la corporación municipal, las Reinas de las Fiestas, representantes de asociaciones culturales y vecinos de la localidad en una jornada marcada por la tradición y el carácter institucional.

Los actos comenzarán a las 19.30 con el tradicional desfile de carrozas de las Reinas de las Fiestas. La comitiva partirá desde la Glorieta de Doña Oliva Gasque y recorrerá el trayecto hasta la Plaza de España. El desfile estará amenizado y acompañado por la Banda de Música de la Asociación Musical Gaspar Sanz.

A continuación, a las 20.00, se celebrará la recepción oficial de las Reinas y las autoridades en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Calanda. La programación continuará a las 20.30, cuando la corporación municipal y las Reinas de las Fiestas se trasladarán al Templo del Pilar para rendir homenaje a la Virgen del Pilar, patrona de la villa de Calanda. El acto contará con la actuación musical de la Coral Calandina.

El momento central de la jornada llegará a las 21.00 en el Pabellón de Festejos, donde tendrá lugar el acto oficial de Presentación de las Reinas de las Fiestas del Pilar 2026. La velada contará con la participación de Tomás Redondo Mercadal, que ejercerá como mantenedor y será el encargado de pronunciar el pregón protocolario ante la comunidad calandina.

Al finalizar la gala, el Ayuntamiento ofrecerá a los asistentes e invitados un vino español en los jardines del Centro Residencial Calanda, con el que se cerrará esta jornada festiva e institucional.