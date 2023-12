El Alcañiz C.F. cae en el último partido del año en Santa María y el Caspe C.D. ya está a un punto del líder en Tercera

Penúltima jornada del año 2023 también para los equipos bajoaragoneses de fútbol 11. El Caspe C.D. sigue soñando y está a un punto del líder en Tercera. Semana sin victorias en Preferente, con derrota como local del Alcañiz C.F. y sendos empates del Andorra C.F. y el Chiprana C.F. Además, sigue de pleno en Sportin Alcañiz en Regional y cayeron tanto los equipos juveniles como el femenino del Alcañiz C.F. La próxima semana habrá descanso por el puente de la Constitución.

Tercera División

El C.D. Caspe de Javi Romero sigue ganando y sumando de tres. 13 fechas ligueras y casi la primera vuelta completada y, hasta al momento, únicamente una derrota ante el Calamocha C.F. Este sábado superó por la mínima en Los Rosales al Atlético Monzón con un gol de Karol en la segunda mitad. Con seis victorias y seis empates en trece partidos es cuarto a un solo punto del líder. Es más, del sábado al domingo durmió primero.

Por su parte, también son buenas las sensaciones desde la Cuenca Minera. El C.D. Utrillas rascó un valiosísimo punto ante el Calamocha en Jumaya con gol de Adrián Fernández. Los del Pitu Lerga mantienen casi dos partidos de margen con la zona roja.

Resultados Jornada 13 Partidos Resultado Cuarte C.D. – Cariñena C.D. 3-1 Binéfar C.D. – Ejea S.D. 1-1 Borja S.D. – Illueca C.F. 0-0 Calamocha C.F. – Utrillas C.D. 1-1 Épila C.F. – Fuentes C.D. 1-0 Caspe C.D. – Atlético Monzón 1-0 Belchite C.D. – Almudévar A.D. 0-0 Fraga U.D. -Tamarite C.D. 1-2 S.D. Huesca ‘B’ – Ebro C.D. 0-0

Clasificación Tercera División Equipos Puntos 1 Cuarte C.D. 25 2 Ejea S.D. 25 3 Calamocha C.F. 24 4 Caspe C.D 24 5 Ebro C.D. 22 6 Huesca S.D 21 7 Épila C.F 19 8 Atlético Monzón 18 9 Fraga U.D 18 10 Binefar C.D 18 11 Almudévar 17 12 Utrillas C.D. 16 13 Tamarite 15 14 Fuentes C.D. 14 15 Borja S.D 11 16 Illueca C.F. 11 17 Belchite 10 18 Cariñena C.D. 7 *Clasificación actualizada a 03-12-2023



Regional Preferente Grupo 2

Jornada de máxima igualdad en Preferente con hasta 4 empates. Ninguno de los equipos del territorio logró ganar pero el Andorra C.F. continúa líder en solitario de la categoría. Al Chiprana se le escapó la victoria en Casetas por poco y el Alcañiz C.F., sin acierto y sin la fortuna de su lado, cayó en Santa María.

El Alcañiz C.F. buscó brindar a su afición el triunfo en el último partido del año en Santa María pero no pudo ser. Gozaron de las máximas ocasiones y del dominio del choque en gran parte del partido pero la bola no entró. Trejo adelantó a La Almunia en el 12′ y un fallo garrafal de Kike en la segunda parte condenó al equipo. Los bajoaragoneses se volcaron y contaron de hasta cinco ocasiones claras en los últimos minutos pero no vieron puerta. Se quedan a mitad tabla con 19 puntos.

Por su parte, el Andorra C.F. sumó un punto en Campo de Borja. Correoso rival el Magallón que le puso las cosas difíciles. Sin embargo, los de Carlos Gil supieron adelantarse con gol de Pescador. La victoria se escapó a poco del final. A su vez, el Chiprana C.F. sigue creyendo y creciendo. El doblete de José Repollés le dio alas en Casetas ante un rival de la parte alta que al final supo sufrir para empatar a dos.

Resultados Jornada 13 Partidos Resultado Fleta C.D. – Quinto C.D. 0-1 San José U.D. – Atlético Teruel 0-0 Casetas U.D. – Chiprana C.F. 2-2 Mequinenza C.D. – Mores C.D. 2-2 Magallón A.D. – Andorra C.F. 1-1 Atlético Cariñena – Mallén C.D. 3-1 Alcañiz C.F. – La Almunia C.D. 0-2 Cella C.D. – Villa de Alagón 0-1 Atlético Calatayud – Atlético Escalerillas 2-1 Clasificación Regional Preferente Equipos Puntos 1 Andorra C.F. 29 2 Atlético Calatayud 28 3 La Almunia 25 4 Casetas U.D. 25 5 San José U.D. 24 6 Mores C.D. 23 7 Magallón A.D. 22 8 Quinto C.D. 21 9 Alcañiz C.F. 19 10 Atl. Escalerillas 16 11 Cella C.D 15 12 Mallen C.D 15 13 Cariñena Atl 15 14 Mequinenza C.D. 11 15 Atlético Teruel C.F 10 16 Chiprana C.F 10 17 Villa de Alagón C.F 10 18 Fleta C.D. 4 *Clasificación actualizada a 03-12-2023



1ª Regional Grupo 4

En 1ª Regional más de lo mismo. Las fechas se suceden pero ya van 11 y el Sportin Alcañiz cuenta todos sus partidos por victorias: 33/33. Líder indiscutible y, en esta ocasión, goleada contundente al Valdealgorfa C.F. (6-0).

Asimismo, tablas entre Valderrobres y Maella en un duelo directo por la segunda plaza que, por ahora, mantienen con margen los del Bajo Aragón-Caspe. Paso atrás para los equipos del Bajo Martín tras las derrotas del Boca Híjar y también del Samper C.F. El Alcorisa C.D. de Paulino ya es tercero.

Resultados Jornada 11 Partidos Resultado Valderrobres C.D. – Maella C.D. 1-1 Utrillas C.D. ‘B’ – Escatrón C.F. 3-0 Teruel C.D. ‘B’ – Alcorisa C.D. X-X Fuensport- Calanda C.D. 1-1 Calaceite C.D.- Samper C.F. 5-2 Boca Híjar F.C. – Torrecilla C.F. 2-3 Sportin Alcañiz C.F.- Valdealgorfa C.F. 6-0 Polideportivo Montalbán Descansa

Clasificación 1ª Regional Equipos Puntos 1 Sportin Alcañiz 33 2 Maella C.D. 25 3 Alcorisa 22 4 Samper de Calanda C.F 20 5 Valderrobres 20 6 Calanda 16 7 Utrillas C.D ‘B’ 15 8 Boca Hijar 14 9 Teruel C.D. ‘B’ 12 10 Torecilla C.F 11 11 Fuensport 10 12 Calaceite C.D 10 13 Poli Montalban 6 14 Valdealgorfa C.F 3 15 Escatrón C.F 2 *Clasificación actualizada a 03-12-2023

Liga Nacional Juvenil

Derrota del Alcañiz C.F. de Liga Nacional juvenil en su visita al Ebro C.D. Duelo directo en la zona media baja de la tabla que se salda sin puntos para los de Nacho Carbó. Se adelantaron los alcañizanos con tanto de Tomás Rivero pero no pudo ser. Continúa el equipo inmerso en una gran irregularidad.

Resultados Jornada 13 Partidos Resultado Hernán Cortés – Oliver C.D. 0-2 Ebro C.D. – Alcañiz C.F. 3-1 La Almunia C.D. – Teruel C.D. 1-5 Atlético Monzón – IPC La Escuela 1-0 Santo D. Juventud – Atlético Escalerillas 6-1 Huesca S.D. – Balsas Picarral U.D. 4-0 Real Zaragoza – San G. Arrabal C.D. 5-0 Montecarlo U.D. – Amistad U.D. 2-0 Utebo C.F. – Stadium Casablanca 0-2 Clasificación Liga Nacional Juvenil Equipos Puntos 1 Huesca S.D. 31 2 Montecarlo U.D 28 3 Oliver C.D 28 4 Real Zaragoza 25 5 Balsas Picarral 25 6 Atlético Monzón 24 7 Juventud C.F 20 8 Casablanca C.D 20 9 Hernán Cortés Junquera 20 10 IPC La Escuela 18 11 Teruel C.D 16 12 Ebro C.D 16 13 San G. Arrabal 15 14 Alcañiz C.F 13 15 Amistad U.D. 14 16 Utebo C.F. 9 17 Atlético Escalerillas 5 18 La Almunia C.D. 2 *Clasificación actualizada a 03-12-2023



2ª femenina grupo 3

Tampoco fue capaz de puntuar el Alcañiz C.F. femenino. Derrota contundente en campo del líder para las chicas de Ramón Ígado (4-1). Lidia Acero hizo el gol del honor. Se mantienen en mitad de clasificación y a tres puntos de la tercera plaza.

Resultados Jornada 7 Partidos Resultado Amistad U.D. – Fuensport ‘B’ Por disputar Zaragoza CFF – Calamocha C.F. 8-1 Los Molinos U.D. – Real Zaragoza 0-27 Ranillas Atlético – Alcañiz C.F. 4-1 Atlético Teruel – Teruel C.D. ‘B’ 11-0 Cuarte C.D. Descansa