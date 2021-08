Alcañiz cancela la presentación de las reinas y los actos culturales que se mantienen serán en Pui Pinos

La Comisión de Festejos del Ayuntamiento de Alcañiz ha acordado este miércoles cancelar el acto de presentación de las Reinas de Asociaciones y Damas de Fiestas y el pregón previsto para el próximo 4 de septiembre. La decisión de DGA del pasado lunes de ampliar la prohibición de fiestas patronales en toda la Comunidad hasta el 30 de septiembre ha motivado este acuerdo. «Se ha decidido posponer este acto de presentación al año que viene y ya lo estamos comunicando a los presidentes de las asociaciones. No tiene ningún sentido tener reinas de fiestas cuando no va a haber fiestas como tal, ni actos oficiales ni nada en lo que las reinas puedan tener el protagonismo que requieren», ha explicado la concejal de fiestas de Alcañiz, Irene Quintana, que ha asegurado que sí habrá actos culturales «siguiendo un poco la línea de este verano».

Con respecto al pregón, la edil valorará con el pregonero, el fotoperiodista Gervasio Sánchez, si se pospone el evento o si se organiza algún tipo de acto de otra índole que él protagonice.

Además, todos los eventos programados que sigan en pie se centralizarán en Pui Pinos. Allí se organizarán algunos actos infantiles y actuaciones musicales. La edil también descartó la tradicional y esperada romería a Pueyos. El día de Pueyos habrá misa pero con los aforos que en ese momento permita la situación sanitaria.

Cabe recordar que Alcañiz era el único municipio del territorio de los que celebran sus fiestas en septiembre que sí había preparado actos populares.

No hay normativa específica para las fiestas

Desde el Gobierno de Aragón explican que no existe ninguna normativa específica sobre las fiestas ni los actos que se pueden realizar o no. Insisten en que la decisión de suspender las patronales hasta el 30 de septiembre se tomó por unanimidad en el Consejo Local ampliado del lunes y que implica no organizar actos populares que propicien la masificación y aglutinamiento de personas en espacios, sean abiertos o cerrados.

De este modo, no se permiten ni chupinazos, ni desfiles de carrozas, ni procesiones, ni conciertos y discomóviles sin control de aforos. Lo que sí se pueden organizar son eventos y actos culturales controlados, en los que se garanticen distancias y se puedan controlar entradas. Estas actividades tendrán que cumplir con las restricciones que exija el nivel de alerta en el que la Comunidad se encuentre en el momento de la celebración de las mismas. Cabe destacar que los ayuntamientos o promotores tienen que solicitar permisos a Sanidad y a la Delegación del Gobierno para realizar todo tipo de eventos y que son estos organismos quienes dan el visto bueno, o no, a los actos que proponen.