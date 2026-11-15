El Alcañiz CF saca músculo de cantera de jugadores y técnicos en la presentación ante su afición

La lluvia ha ido haciendo de las suyas todo el fin de semana, y tampoco ha querido perderse la puesta de largo de los equipos del Alcañiz Club de Fútbol. Pero ha sido una invitada que no ha molestado para que se llevase a cabo el gran momento en que, uno tras otro, todos los cuadros de cada categoría han ido desfilando por el verde de su fortín de Santa María.

Segunda Benjamín del Alcañiz CF. / B. Severino

Javier Vílchez ha puesto voz a la presentación cantando todos los nombres y categorías que han recibido el aplauso enérgico de la grada al tiempo que se han tomado las fotos antes del partido del primer equipo. Porque la temporada 2026/2027 ya está en marcha, pero encontrar una tarde que a todos los equipos vaya bien no es fácil. De hecho, esta vez ha habido que disculpar la ausencia del equipo B del Juvenil, que ha jugado en Teruel y no podía llegar a tiempo para la foto, y del equipo Genuine, que también tenían otros compromisos y tendrán su presentación en otro momento.

Segunda Alevín del Alcañiz CF. / B. Severino

La semilla como escuela de futbolistas y de cuerpo técnico

Para el presidente, Antonio Navarro, el objetivo es continuar en la senda por la apuesta por el fútbol base. "Pensamos que es la semilla que tenemos que plantar para que el día de mañana podamos ver jugando aquí a muchos que hoy son chiquillos y que pueden integrar el primer equipo", dice.

Primera Alevín del Alcañiz CF. / B. Severino

Reconoce que en los últimos años el número de participantes ha bajado, quizá "debido a la alta oferta de deportes variados que ofrece Alcañiz", lo que hace que el fútbol ya no sea tan mayoritario como históricamente.

Infantil Preferente Provincial del Alcañiz CF. / B. Severino

Con todo, el club cuenta con 175 jugadores, 22 jugadoras de fútbol femenino y los dos equipos senior, el Regional B y el de Primera Regional Preferente, además de una treintena de técnicos. "Nos cuesta mucho esfuerzo organizar todo esto, pero lo hacemos convencidos de que es el camino que tenemos que trazar", apunta Navarro.

Infantil Autonómica del Alcañiz CF. / B. Severino

En cuanto al cuerpo técnico, muchos son jugadores criados en la casa y que han continuado vinculados al club desde otro ámbito.

Cadete Autonómica del Alcañiz CF. / B. Severino

"En cierto modo estamos intentando facilitarles el acceso a las titulaciones de entrenadores. Son chavales que han pasado por la cantera, se han hecho mayores y eso te da un poco el margen de asegurar esa continuidad. En esa línea trabajamos porque en Alcaniz nos tenemos que nutrir de nuestro propio capital humano, esto no es Zaragoza donde hay mucha oferta de entrenadores y jugadores, aquí nos tenemos que intentar mantener sostenibles con nuestras propias raíces", reflexiona.

Juvenil Preferente Provincial A del Alcañiz CF. / B. Severino

La raíz es fuerte también entre la afición, que ya tiene en la Ciudad Deportiva Santa María su lugar de peregrinaje cada fin de semana para disfrutar de una u otra categoría. "Los sábados esto se constituye como casi un centro de ocio, de convivencia, y tratamos de inculcar esos valores de la convivencia, de recoger a todas las familias en el club y aquí en casa la verdad es que estamos viendo que llevamos unos años que la fluencia de público es importante y es donde recogemos un poco los frutos de lo que hacemos con los chavales", añade Navarro.

Juvenil Femenino del Alcañiz CF. / B. Severino

La puesta de largo de los equipos se ha producido antes del inicio del partido que ha enfrentado al primer equipo de Primera Regional contra el Cella. Parece que ha sido un chute de energía, porque los tres puntos se han quedado en Santa María y, además, con contundencia porque los locales se han marcado un 4 - 0. Esta goleada saca al Alcañiz de los puestos de descenso.