900 bajoaragoneses y 1.100 huevos fritos: La Marcha Senderista del Mezquín cumple con éxito en La Cañada de Verich

Pocos vecinos del Bajo Aragón son los que se pierden la Marcha Senderista del Mezquín. Así se ha vuelto a demostrar este domingo, cuando 900 andarines se han reunido para participar en la 28ª edición de una cita que este año ha tenido a La Cañada de Verich como escenario. En total, se han establecido tres recorridos para que cada participante pudiera sentirse cómodo.

A pesar de que la jornada ha empezado con la mirada puesta en el cielo, el público ha podido disfrutar de la actividad con normalidad. "Por suerte el tiempo nos ha dejado disfrutar del paisaje", ha celebrado un grupo de participantes de Nonaspe y Fabara que han recalcado que "esta es una oportunidad perfecta para poder descubrir nuestro territorio de otra manera".

De entre el público, la gran mayoría lleva participando en la marcha del Mezquín desde hace años. "Cuando se hacen eventos así, tenemos que aprovecharlos y participar en masa", han señalado tres amigos de La Codoñera. Muchos, además, han asistido con niños pequeños, "la mejor manera de disfrutar del fin de semana en familia".

28ª Marcha Senderista del Mezquín en La Cañada de Verich / C.O.

Tras el arranque a primera hora de la mañana, los puestos de avituallamiento son siempre recibidos "como un regalo" entre los andarines. Y esta vez no ha sido diferente. El puesto de pan con huevos fritos y vino ha vuelto a ser uno de los grandes favoritos. De él ha vuelto a encargarse la peña El Capazo de Alcañiz. "Cuando empezamos ofrecíamos pan con vino y azúcar, pero en el 2014 decidimos cambiar porque a muy poca gente le gustaba esa opción, y fue un acierto. Es una mañana de muy buen ambiente", ha explicado una de sus integrantes, Beatriz Domingo. En cada edición calculan preparar más de 1.100 huevos fritos, e incluso cuentan con opción para celíacos.

A lo largo de los años, la marcha senderista ha ido creciendo y mejorando. Su púbico es "muy asiduo", y son muchos los que incluso coleccionan las camisetas conmemorativas de cada edición. En ella participan vecinos de la zona pero también otros llegados desde puntos limítrofes como Castellón. "En gran parte es por la buena organización que se ha conseguido en todas estas ediciones, y especialmente gracias a los voluntarios", ha explicado Juan Carlos Guardiola, integrante de la junta de la asociación de la marcha.

28ª Marcha Senderista del Mezquín en La Cañada de Verich / C.O.

Cada año los preparativos comienzan mucho antes al gran día, con la elección del recorrido ya en agosto. Lo fuerte, ha añadido Guardiola, empieza desde septiembre. "A partir de ahí tenemos trabajo para cada fin de semana hasta noviembre. Entre todos, incluyendo voluntarios, podemos llegar a estar implicadas más de 100 personas", ha concretado. Este año, además, desde la asociación han querido lanzar un mensaje de apoyo a una de sus integrantes: "Es uno de los pilares más importantes, y esta vez no ha podido estar con nosotros. Le queremos desear su pronta recuperación". Tras los recorridos, la jornada ha concluido con una gran judiada.