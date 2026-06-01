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01 JUN 2026|

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El Alcañiz Club de Fútbol condena los altercados en su partido juvenil frente al Atlético Teruel

El club ha publicado un comunicado oficial en sus redes sociales donde pide civismo y recuerda que el fútbol base debe promover respeto y convivencia entre jóvenes

Comunicado oficial publicado por el Alcañiz C.F. en las redes sociales del club / Instagram Alcañiz C.F.
Comunicado oficial publicado por el Alcañiz C.F. en las redes sociales del club / Instagram Alcañiz C.F.

La COMARCA01 06 2026

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DeporteFútbol

El Alcañiz Club de Fútbol ha emitido un comunicado oficial, a través de su cuenta de Instagram, en el que condena de manera rotunda los hechos acontecidos este pasado sábado en el Campo Municipal de Santa María durante la disputa del encuentro de la categoría Juvenil Preferente entre el Alcañiz ‘A’ y el Atlético Teruel Club de Fútbol.

El club califica los hechos de inaceptables y contrarios a los valores del deporte. Además, subraya que la violencia y los insultos no representan el espíritu ni los principios de la entidad, y ha agradecido a la Guardia Civil su rápida intervención para garantizar la seguridad de todos los presentes.

«Debemos trabajar entre todos para construir una sociedad en la que primen el respeto, la convivencia y la tolerancia, valores esenciales que el deporte debe promover y transmitir, especialmente entre los más jóvenes», señala el comunicado. Asimismo, el Alcañiz C.F. hace un llamamiento al civismo y la responsabilidad de todas las personas implicadas en el fútbol, dentro y fuera del terreno de juego.

“Se trató de un partido que se desarrolló dentro de la más estricta normalidad deportiva, pero que se vio gravemente empañado por comportamientos inaceptables”, ha explicado el club sobre el transcurso de la última jornada de competición. La entidad señala que esta situación ha sido protagonizada por “integrantes de ambas aficiones” y rechaza aquellas “actitudes que nada tienen que ver con los valores del deporte ni con la honorabilidad que debe representar a una entidad como el Alcañiz Club de Fútbol”.

Los hechos

Tal y como informó La COMARCA este domingo, el encuentro se vio empañado por altercados entre los aficionados que obligaron a la intervención de tres patrullas de la Guardia Civil. Según explican fuentes del club, el encuentro transcurrió con normalidad y buen comportamiento de los jugadores, aunque la tensión se fue intensificando en las gradas, especialmente al finalizar el partido.

Durante el encuentro, el colegiado detuvo el juego en dos ocasiones, una de ellas por el encendido de bengalas por parte de algunos aficionados del Alcañiz, prohibidas por la normativa del campo.

El partido concluyó con victoria de los locales por 3-2, resultado que permite a los visitantes acceder al play-off de ascenso. Al finalizar el encuentro, la delegación turolense abandonó el campo con ayuda de la Guardia Civil pasadas las 21:00 horas.

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