Tres patrullas de la Guardia Civil intervienen tras el partido entre el Alcañiz C.F. y el Atlético Teruel por altercados

El partido de la categoría Juvenil Preferente entre el Alcañiz C.F. 'A' y el Atlético de Teruel C.F. de este sábado se saldó con altercados al finalizar el encuentro en la Ciudad de Santa María. La Guardia Civil tuvo que intervenir con tres patrullas a la salida del encuentro para calmar la tensión entre los aficionados de los dos clubes. No se produjo ninguna detención.

En el el ámbito deportivo, el partido se disputó con total normalidad y con buen comportamiento de los jugadores. Sin embargo, la tensión en la grada se agravó sobre todo al finalizar el encuentro, aunque ya se habían producido algunos altercados durante el partido. El colegiado, Javier Martín, detuvo hasta en dos ocasiones el encuentro, una de ellas por el encendido de bengalas por parte de algunos aficionados de la grada alcañizana. Desde megafonía se recordó que estaban prohibidas y no se volvieron a encender.

Fuentes del Alcañiz C.F. explican que el presidente del equipo anfitrión decidió llamar a la Guardia Civil vistas las provocaciones entre los aficionados de ambos equipos mientras se estaba disputando el partido. Los efectivos ayudaron a ordenar la salida de la afición. Los turolenses acabaron saliendo del campo para montar en el autobús que aguardaba en la marquesina junto al Colegio Concepción Gil pasadas las 21.00.

El Alcañiz C.F. ha adelantado a este medio que publicará un comunicado para condenar estos hechos. El partido terminó con la victoria de 3-2 a favor de los alcañizanos. El colegiado sacó dos tarjetas amarillas a los bajoaragoneses y cinco a los turolenses.