«En Alcañiz ya comenzamos el 28 de enero con el plan de contingencia del covid»

La unidad de Medicina Preventiva del Hospital de Alcañiz que dirige el facultativo José Manuel Calderón está siendo parte esencial en la gestión del covid en el Hospital. Establecieron desde el primer momento protocolos muy estrictos que, aunque en algún momento pudieron no entenderse, han sido parte esencial de su éxito según relata el facultativo en un reportaje especial en el que La COMARCA ha entrado al Hospital para relatar, de la mano de sus protagonistas, cómo se ha vivido la pandemia.

«Preventiva ha sido fundamental. En el principio tomó decisiones que no me gustaban porque dificultaban mucho el trabajo pero que han servido para que las cosas fueran bien. Hasta que no se sabía si una persona era positiva o negativa se quedaba aislada ocupando una habitación, con 30 enfermos teníamos 60 camas pero daba igual para evitar más contagios», precisa su compañero Francisco Marcilla, jefe de Medicina Interna.

También ahora, que se cuenta con datos diarios pormenorizados de los contagios, pueden planificar, algo impensable en la primera ola. Han establecido una rotación en el equipo con guardias para, cuando reciben los datos de positivos, facilitarlos lo antes posible y que se inicie el circuito en Atención Primaria para rastrear los contactos del contagiado y aislarlos con la mayor rapidez.

Preventiva ya comenzó con el plan de contingencia el 28 de enero contemplando distintos escenarios y el 7 de febrero ya se impartió una charla al personal con lo que estaban viendo en otros países. «Todo fue cambiando y cuando vimos que íbamos a tener más casos de los esperados creamos un grupo de trabajo covid con los servicios con mayor implicación en la labor asistencial que nos hemos ido actualizando. Nos reunimos según las necesidades evolutivas o la presión asistencial con la intención de ir unos días por delante de lo que nos pueda venir», precisa Calderón.

Esta unidad también se encarga de proteger a los pacientes y profesionales y optimizando y facilitando las herramientas de protección para que se trabajara con el menor riesgo posible. De hecho, destacan que solo se ha contagiado el 20% de la plantilla total. De 36 facultativos del área médica, tan solo 2 han contraído el covid, uno en la primera ola y otro en la última.