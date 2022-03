Alcañiz convoca el concurso del cartel anunciador de la Semana Santa 2022

El Ayuntamiento de Alcañiz ha convocado el concurso para el cartel anunciador de la Semana Santa 2022, en el que podrán participar todos los artistas que lo deseen y en el que se busca destacar y difundir de manera gráfica el espíritu y la tradición inherentes a la tradición alcañizana. En el ánimo del concurso está, además, fomentar las enseñanzas artísticas, la participación ciudadana y la difusión de un patrimonio cultural y religioso de primer orden plenamente imbricado en la tradición de toda la Semana Santa del Bajo Aragón.

Las bases del concurso, que se publicarán esta semana en el Boletín Oficial de la Provincia, indican que podrán participar todas aquellas personas interesadas, sean o no profesionales, que deberán remitir sus originales antes del 21 de marzo. “La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de las bases presentes reservándose los convocantes el derecho de decisión sobre cualquier incidencia en la interpretación de las mismas”, reza el documento de convocatoria.

El cartel que participe en el concurso tendrá forma vertical, con una superficie pintada de 40×60 centímetros aproximadamente. Sin márgenes, de orientación vertical, tendrá que venir montado sobre soporte rígido (bastidor o cartón pluma) preparado para exposición. No serán valorados por el jurado los que presenten otras dimensiones. En los originales deberá resaltar el escudo a color oficial del Ayuntamiento de Alcañiz, y la inscripción: “Semana Santa 2022. Alcañiz. Fiesta declarada de interés turístico internacional”.

Los originales deberán ser inéditos y se podrán realizar en cualquier tipo de técnica, incluso fotográfica apta para su reproducción en cuatricromía-offset (no pudiendo emplear tintas oro, plata o fluorecentes). No se tendrán en cuenta aquellos trabajos que estén incompletos o necesiten modificaciones o arreglos para poder ser reproducidos. Los concursantes se responsabilizarán totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación por plagio y derechos de imagen. Cada concursante podrá presentar un solo trabajo, acompañado con el lema correspondiente.

300 euros de primer premio

El premio del concurso consistirá en 300 euros para el mejor cartel de Semana Santa 2022 de Alcañiz, y un accésit de 100 euros para la mejor obra hecha a mano, sin ser coincidentes ambos. Como requisito imprescindible los concursantes no deberán de tener deudas contraídas con el Ayuntamiento, la Hacienda Pública o la Seguridad Social, y no han de estar incursos en ningún expediente de reintegro de subvenciones públicas. El concursante premiado se comprometerá a firmar la obra una vez efectuado el fallo del jurado.

Los trabajos se presentarán sin firma, con un lema o seudónimo al dorso. Ttambién constará el lema en el exterior de un sobre cerrado con título de la obra; nombre, apellidos, dirección, teléfono y e-mail del autor; breve currículo artístico del concursante (opcional); y declaración de que la obra no ha sido premiada en ningún otro concurso ni se encuentra sometida a explotación por otras personas.

Los originales se presentarán o serán remitidos al Registro del Ayuntamiento de Alcañiz, en la Plaza de España, 1. C.P. 44600 Alcañiz (Teruel) a partir de la publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y hasta las 14.00 del día 21 de marzo de 2022. Junto a las obras se deberá presentar el Modelo de solicitud del concurso, accesible en la publicación del Boletín Oficial y en el propio Ayuntamiento, así como una copia de la obra en formato digital para su posterior reproducción.

El fallo tendrá lugar el día 25 de marzo de 2022 y se hará público en prensa y en la página web del Ayuntamiento de Alcañiz. Los ganadores serán avisados por teléfono o e-mail. El Ayuntamiento se reserva el derecho de edición del cartel premiado, quedando el original en exclusiva propiedad municipal. El cartel premiado será editado como loneta, cartel y como parte del folleto de la Semana Santa, y quedará en propiedad del Ayuntamiento y pasará a engrosar los Fondos Artísticos Municipales. A su vez, los trabajos presentados serán expuestos al público del 1 al 30 de abril de 2022 en la Oficina de Turismo dentro de sus horarios de apertura.