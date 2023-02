Alcañiz y Cuencas Mineras denuncian quedarse fuera de la convocatoria de las ayudas de la Transición Justa

Cuando solo han pasado cuatro días desde el derribo de la chimenea de la Central Térmica de Andorra, el inicio del nuevo capítulo socioeconómico que todo el Bajo Aragón Histórico debe ahora afrontar lo hace en un panorama de gran incertidumbre ante una resolución de ayudas de la convocatoria de subvenciones para infraestructuras ambientales, sociales y digitales en municipios de zonas afectadas por la transición energética que no acaba de convencer. Municipios como Alcañiz denuncian haberse quedado fuera. «Somos el segundo municipio que más empleo ha perdido con el cierre de la Central Térmica y las minas. No entendemos que no se nos haya tenido en cuenta», explica su alcalde, Ignacio Urquizu.

A esta convocatoria optaban los 29 municipios aragoneses incluidos en el Plan de Transición Justa, todos de la provincia de Teruel menos Escatrón (Zaragoza). De las 35 solicitudes presentadas, solo 14 han sido aceptadas y de ellas solo una pertenece a la comarca de las Cuencas Mineras, una zona que se une a la indignación de la capital bajoaragonesa y que tampoco comprende un reparto de los fondos que «deja prácticamente a toda una comarca que en su día tuvo minas fuera de las ayudas».

Urquizu defiende que cuando se ha inició este proceso de transición ya presentaron alegaciones al entender que Alcañiz tendría que estar incluido como municipio afectado, aunque a día de hoy todavía no han obtenido respuesta. Frente a esta exclusión el municipio optó por llevar a cabo proyectos propios de energía renovables de forma autónoma como fue la planta fotovoltaica del Regallo, la cual tampoco ha superado la tramitación del Ministerio. «Muchos proyectos como este se han quedado por el camino por una clara incapacidad de gestión. Nos hemos sentido ninguneados», apunta el edil.

Aunque el alcalde valora positivamente aquellos municipios que sí han conseguido financiación para los proyectos, es crítico con la gestión que se realiza desde Madrid en estos casos: «Se toman decisiones desde la capital, y deberían escuchar más al territorio porque de lo contrario ocurren estas situaciones».

Tras los 9,1 millones concedidos por el MITECO a 14 proyectos, saltan las primeras quejas de los ayuntamientos. En el Bajo Aragón tampoco parecen convencer otras ayudas que fueron presentadas en Alcorisa y Calanda por el Instituto para la Transición Justa. En esta ocasión, se dieron a conocer dos líneas diferentes de ayudas: una dirigida a pequeños proyectos de inversión sujeta a minimis y otra para proyectos empresariales generadores de empleo. «No son lo que la gente esperaba, dejan fuera a peluquerías, bares y restaurantes, la mayor parte del tejido empresarial de la zona», defiende Miguel Iranzo, alcalde de Alcorisa.

Indignación en las Cuencas Mineras

En la comarca de Cuencas Mineras, los alcaldes de Escucha y Utrillas, Héctor García y Joaquín Moreno, también muestran su malestar. Los proyectos presentados por sus ayuntamientos no han recibido fondos al no obtener la calificación suficiente. Ambos ediles denuncian que «prácticamente toda la comarca se haya quedado fuera de las ayudas», después de que solo Palomar recibiera una subvención de 100.000 euros por un proyecto presentado. «Aquí en su día cerró la térmica en 2012 y desde entonces tampoco hemos recibido ninguna ayuda de Transición Justa ni del Plan Miner», denuncia Héctor García. Los ediles defienden la «necesidad» de sus proyectos para la zona, para atraer población y crear puestos de trabajo.

El municipio de Escucha había presentado un proyecto para realizar un parque multiaventura en Instalaciones del Pozo Pilar para el que se había optado a hasta 1,5 millones de euros. En detalle, el Ayuntamiento había pedido financiación para el acondicionamiento de los edificios del Centro de Interpretación de la Minería Pozo Pilar para la musealización del recinto y la implantación de un parque multiaventura en sus instalaciones formado por una tirolina, un campo de paintball, elemento de AirPack aventura, además de un salto bungee con rocódromo. «El proyecto suponía una generación de empleo de 20 personas por lo menos para llevar todo ese complejo. Teníamos un proyecto único en el mundo. Siento que no lo hayan sabido ver», argumenta el edil. El alcalde calificó de «singulares» las instalaciones con las que cuenta la localidad y cuya rehabilitación hubiera permitido «ampliar las zonas ya visitables», incorporando a los recorridos turísticos elementos como el Castillete del pozo. «Era el momento ideal para hacerlo realidad, intentaremos optar a otros fondos menores, pero no tendrán esa solvencia como la oportunidad que hemos perdido. Esto significaba el resurgir para nosotros», defiende el primer edil.

En el caso de Utrillas, su alcalde Joaquín Moreno se muestra muy crítico tras no haber prosperado ninguno de los dos proyectos presentados por el ayuntamiento. «La transición justa es más injusta que nunca. Hay que explicar por qué ninguno de los municipios donde realmente hemos tenido minas y se han cerrado también centrales no hayamos recibido fondos. Nos parece totalmente arbitrario que no se hayan evaluado claramente los proyectos», denuncia Moreno.

En este caso se había presentado un proyecto para la rehabilitación del antiguo cuartel de la guardia civil de Utrillas, edificio que sufre problemas estructurales y cuya rehabilitación hubiese supuesto la creación de viviendas sociales para alquiler (nuevas pobladores y jóvenes), algo que el edil califica de «necesario» para la localidad y la comarca. Optaba a una inversión de 1,5 millones de euros, y el Consistorio esperaba sacarlo adelante con otras subvenciones y fondos propios. El segundo proyecto constaba de un centro de formación para cursos y una sala de coworking, proyectado en un edificio ubicado en el centro del municipio cedido por UGT. Valorado en medio millón de euros, el Ayuntamiento ya había aportado 250.000, mientras el resto se esperaba que pudiera financiarse con los fondos de Transición Justa. «Entendemos que ha sido una distribución y un reparto con muy malos criterios. No tuvimos esa transición y tuvimos que pelear duramente para que se nos incluyera dentro del listado de municipios. Una vez que hemos visto el resultado estamos decepcionados como alcaldes y como vecinos», añade Moreno.

Estos y otros ediles de la comarca de Cuencas Mineras están «valorando» realizar una queja formal conjunta por el reparto de los fondos, tal como adelantaron.