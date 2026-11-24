El medio rural tiene una gran variedad de ofertas laborales que buscan retener población en el territorio. Por ello, más de 100 puestos de trabajo se ofertarán durante la Feria de Empleo que la Cámara de Comercio organiza este viernes en el Recinto Ferial de Alcañiz. Previo a esta jornada, han organizado la Semana del Empleo que ha comenzado este martes en Utrillas, Alcorisa y Alcañiz.

La primera de las charlas se ha llevado a cabo en el IES Damián Forment de Alcorisa. En ella, se han dado a conocer qué trabajos ofrece el Servicio Aragonés de Salud (SALUD), qué perfiles profesionales necesita y cómo inscribirse en su portal de empleo. Para ello, han contado con la intervención de Beatriz Altaba, enfermera del 061 y docente de la Cámara de Comercio de Teruel y Cruz Roja, y Guadalupe Martínez, directora del Departamento de Formación y Empleo de la Cámara de Comercio de Teruel. "Hay una demanda constante de profesionales en el sector sanitario en nuestro territorio y es fundamental que los jóvenes conozcan estas salidas", ha destacado Martínez.

Por la tarde a las 16.00, el IES Fernando Lázado Carreter de Utrillas ha reunido a los estudiantes de mecatrónica industrial donde responsables de empresas como Treehood, Draxton, Molins Precasta Solutions y Gres Aragón, han explicado a los participantes qué perfiles técnicos necesitan, qué competencias valoran y cómo hacer carrera en mecatrónica y mantenimiento industrial.

La tercera y última charla se sitúa en Alcañiz, en la sede de la Cámara de Comercio. En este espacio, José María Grandal de la Academia Avanza, da a conocer las salidas del sector de la seguridad, los requisitos de acceso y la formación necesaria.

Guadalupe señala la importancia de que los jóvenes regresen al territorio tras finalizar sus estudios: "Regresa porque aquí aquí tienes buenas empresas". En este sentido, también subraya la labor de orientación que desempeñan desde la insitución, porque conocen las necesidades de cada empresa.

Próximas actividades

Este miércoles a las 11.00 en el CPEE Gloria Fuertes de Andorra (Colegio Público de Educación Especial) tendrá lugar la charla 'Empleo inclusivo: jardinería, limpieza y hostelería' con la participación de Jose Royo director parque cultural del Bajo Martín, Ana Ballesteros y Fernando Ruiz Monasterio del olivar, María Perez INAEM ANDORRA, Jose Enrique Pitarch Director proyecto experiencial ciudad de Caspe XVII, Atadi, Asociación empresarios de Andorra y Hotel sector hostelería. En este espacio se darán a conocer qué tareas se hacen, qué competencias se piden y como acceder a estos trabajos.

El miércoles a las 12.00, se llevará a cabo la charla '¿Quieres ser profesor/a de autoescuela?' en la sede de la Cámara de Comercio en Alcañiz. Angus González, de la Autoescuela 2000 explicará los requisitos, la formación y los pasos para ser profesor/a de autoescuela, y dar a conocer las oportunidades de trabajo que ofrece.

El jueves a las 12.00, el IES Damián Forment de Alcorisa reunirá a los interesados en trabajar en el sector agrario. Para ello, Alexia Cañas, directora de Agro Rural de Caja Rural de Teruel y Adriana Sanz, socia de Inlago Ingeniería, empresa especializada en el sector agrario, explicarán que en el campo también hay futuro. Aprovecharán para dar a conocer qué perfiles y competencias buscan las empresas del sector.

Feria de Empleo

La feria tendrá lugar este viernes en horario de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00. Quienes busquen un trabajo o mejorar su situación laboral, podrán acercarse hasta el Recinto Ferial. Para acceder será necesario inscribirse a través del formulario habilitado en la página web de la entidad y la inscripción es gratuita.

El concepto cambia con respecto al año pasado y los responsables de recursos humanos de cada empresa podrán tener una primera toma de contacto con los interesados en ocupar uno de los puestos ofertados. Además, entre los participantes inscritos se sortearán cheques regalo para el comercio local, unos auriculares inalámbricos y 20 matrículas gratuitas para el curso oficial de comisario de pista en Motorland.