Marc Márquez ya tiene su décima corona mundial. El piloto de Cervera se proclamó este domingo campeón del mundo de MotoGP por octava vez, tras finalizar octavo en el Gran Premio de Portugal y completar una de las mayores remontadas de la historia del motociclismo. Un título que comenzó a parecer imposible cuando llegó a estar a 102 puntos del liderato, pero que encontró uno de sus capítulos decisivos en Motorland Aragón. El circuito alcañizano fue escenario, el pasado mes de agosto, de un fin de semana perfecto que cambió considerablemente el panorama del campeonato.

La conquista del título en Portimão permite a Márquez alcanzar los diez mundiales entre todas las categorías, superando los nueve de Valentino Rossi, e igualar los ocho de Giacomo Agostini en la categoría reina. Una gesta que adquiere todavía más dimensión por las dificultades que atravesó durante la primera mitad de la temporada y que vuelve a situar al trazado del Bajo Aragón entre los escenarios destacados de su trayectoria deportiva.

De los 102 puntos de desventaja a la remontada

El camino hacia el décimo título estuvo lejos de ser sencillo. Una caída durante la carrera sprint del Gran Premio de Francia, en mayo, provocó una lesión que obligó a Márquez a pasar por el quirófano y perderse también la cita de Cataluña. Su regreso se produjo en Mugello, donde terminó séptimo y quedó a 102 puntos de Marco Bezzecchi, entonces líder del campeonato.

La situación parecía prácticamente irreversible. Sin embargo, el piloto de Ducati inició una recuperación que tuvo sus primeros grandes resultados en Hungría y Alemania, donde consiguió sendos dobletes. Carrera tras carrera, fue reduciendo la diferencia con sus rivales hasta volver a entrar de lleno en la pelea por el campeonato.

Motorland, un fin de semana que cambió el Mundial

El Gran Premio de Aragón, disputado del 28 al 30 de agosto, supuso uno de los grandes golpes sobre la mesa de Márquez. El catalán llegó a Alcañiz desde la cuarta posición del campeonato, a 40 puntos del liderato que ocupaba Jorge Martín. Tres días después, abandonó Motorland como segundo clasificado, a tan solo 19 puntos del madrileño.

Marc Márquez en el podio de la Tissot Sprint ubicada en la Fan Zone / Bea Severino

El piloto de Ducati consiguió los 37 puntos posibles gracias a sus victorias en la carrera sprint del sábado y en el Gran Premio del domingo. En la carrera principal, superó a Pedro Acosta y Marco Bezzecchi para completar un doblete que le permitió recortar 21 puntos a Martín en un único fin de semana.

Aquella actuación no solamente tuvo importancia por sus resultados. También confirmó que Márquez volvía a disponer del ritmo y la regularidad necesarios para aspirar a un campeonato que meses atrás parecía fuera de su alcance. Motorland se convirtió así en uno de los escenarios donde la remontada adquirió una dimensión decisiva y confirmó a Marc Márquez como claro candidato al título de MotoGP.

Este domingo, en Portimão, el piloto de Cervera ha terminado de escribir aquella historia. Su octavo puesto le ha bastado para asegurar matemáticamente el décimo título mundial antes de la última cita del calendario, en Valencia.