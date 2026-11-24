Hasta finales de noviembre y apenas unos días entes de las elecciones generales ha habido que esperar para que el Consejo de ministros diera luz verde al Fondo de Inversiones de Teruel. Este martes el Gobierno de España ha aprobado la concesión directa, con carácter excepcional y por razones de interés público, social y económico, de la subvención a la Comunidad Autónoma de Aragón, para la financiación de proyectos de inversión que promuevan directa o indirectamente la generación de actividad económica en la provincia de Teruel, por importe de millones euros. La otra mitad la concede DGA alcanzando así los 86 millones.

Desde el Gobierno central puntualizan que Aragón no es beneficiaria del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) por su nivel de renta. Sin embargo, debido a ciertas peculiaridades estructurales, existen desigualdades internas que afectan a la provincia de Teruel, que requieren de una acción pública específica para corregir esos desequilibrios, generando actividad económica y empleo.

Actuaciones a financiar

Se financiarán proyectos de inversión enmarcados en una relación de actuaciones establecidas por el Real Decreto, entre ellas, infraestructuras de transporte, iniciativas empresariales, protección y mejora de medioambiente, desarrollo de cohesión social, fomento de iniciativas culturales, dotación de equipamientos, proyectos estratégicos en ámbito tecnológico y espacial, problemas específicos para zonas rurales con despoblación o recuperación de la memoria democrática.

El coste mínimo de cada proyecto será de 125.000 euros y se financiarán actuaciones que hayan sido desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2029. La elección y aprobación de los proyectos de inversión a financiar corresponderá al Gobierno de Aragón.

El Gobierno de Aragón denuncia el retraso

Precisamente este lunes la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, exigió al Gobierno de Pedro Sánchez que «se deje de frivolidades» y apruebe en el próximo Consejo de Ministros el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) de 2026 para dar respuesta a las necesidades de la provincia.

En este sentido, la también portavoz del Ejecutivo aragonés señaló que «viene siendo recurrente desde 2023 que el Gobierno de Aragón quiera anticipar la firma del convenio, todas las inversiones que permiten reforzar la planificación en el desarrollo de proyectos estratégicos» vinculados al FITE, pero «no hay manera», ha lamentado, para observar que «llegamos al final de cada ejercicio y conseguimos que, en el límite del año, se firme, lo que retrasa la puesta en marcha de proyectos estratégicos para Teruel», ha lamentado.

Colaboración para el FITE desde 1992

La Administración General del Estado (AGE) y Aragón llevan colaborando desde 1992, a través de la suscripción de diferentes instrumentos, con el citado objetivo. Entre ellos, el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), destinado a la financiación de proyectos de inversión para superar las peculiaridades socioeconómicas de la provincia de Teruel y favorecer la generación de actividad económica.

Esta norma posibilita la tramitación de la transferencia de fondos desde el FITE, financiado a través de las aportaciones de la AGE y Aragón, y de las inejecuciones de ejercicios anteriores. El grado de ejecución durante los últimos ejercicios se ha mantenido por encima del 90%.

Incremento del FITE

Vaquero recordó que el FITE es una iniciativa que puso en marcha en los años 90 Santiago Lanzuela para compensar los desequilibrios detectados en la provincia de Teruel y que el presidente Azcón «negoció en 2024 para incrementar y actualizar ese fondo que llevaba décadas paralizado», lo que ha conllevado un incremento «progresivo» hasta alcanzar ahora los 86 millones.

Es una muestra de la «confianza que el Gobierno de Aragón ha puesto en las posibilidades de la provincia de Teruel, que tiene una gran capacidad en agroindustria, en industria y en turismo, pero que también gracias al aeropuerto de Teruel tiene capacidad para desarrollarse en sectores como la aeronáutica, el aeroespacial o la defensa». «Trabajamos en la transformación de la provincia de Teruel», afirmó.

En este sentido, recordó que el Ejecutivo aragonés movilizó «más de 88 millones de euros de los fondos de transición justa que en 2023 encontramos en un cajón y movilizamos 200 millones para proyectos estratégicos, para atraer inversión y crear empleo en la provincia de Teruel, porque creemos enormemente en sus capacidades y talento y por eso insistimos en anticipar la firma del FITE», reclacó.