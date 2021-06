El Alcañiz de División de Honor Cadete cae derrotado por 0 a 5 ante el Real Zaragoza

La temporada 2020-2021 ha concluido para el Alcañiz de División de Honor Cadete. Lo ha hecho jugando como local ante el Real Zaragoza con el que ha caído por cero goles a cinco.

El partido se ha vestido rápidamente de color blanquillo ya que no han pasado 10 minutos de su inicio cuando Vadillo ha hecho el primer gol para los zaragocistas. Un gol que ha sido el preludio del monólogo en ataque impuesto por parte del conjunto visitante pero que, durante el primer tiempo, no ha podido sumar más goles debido al trabajo defensivo de los locales y, en particular, del portero alcañizano Villarroya que ha hecho varias paradas de auténtico mérito.

Tras la reanudación el partido ha seguido por los mismos derroteros con un Real Zaragoza que no ha dejado de intentarlo. De esa superioridad han ido llegando los otros cuatro goles. El 0 a 2 lo ha conseguido Monserrate en el minuto 63. El 0 a 3, Liso en el minuto 62. Ocho minutos más tarde ha llegado el 0 a 4 obra de Fernández y en el minuto 80, de nuevo Liso, ha cerrado la goleada con el quinto gol.

De este modo el grupo 1º de la División de Honor Cadete ha quedado con el Real Zaragoza como campeón habiendo sumado los 36 puntos que se han puesto en juego en la temporada y con un Alcañiz que ha finalizado en la última posición con tan solo dos puntos sumados gracias a sendos empates.