Alcañiz escribe su nombre en un nuevo deporte de motor, la simulación

La presión de los neumáticos, la geometría de suspensión, el tiempo de frenada o el ritmo por vuelta logrado por el piloto son algunos de los aspectos que marcan la delgada línea que diferencia la realidad de la simulación en el automovilismo profesional.

El auge de los simuladores por la pandemia, causada por el covid-19, como método de entrenamiento para los pilotos profesionales, unido al crecimiento general de los eSports, ha hecho que los campeonatos de simulación de carreras comiencen a considerarse como un deporte profesional y dejen de lado la coletilla ‘juego de carreras’.

Eduardo Español es un alcañizano de 28 años que ha logrado alzarse con la plata en el campeonato de Simulación de Circuitos Bilstein Group – FADA. Su afición por el motor heredada de su padre, la primera toma de contacto junto a su hermano y su primo Carlos y revivir las carreras de Alcañiz a través del Guadalope Experience han forjado un apasionado piloto que ya ha comenzado a dar sus primeros pasos a nivel nacional.

El campeonato de simulación de Circuitos Bilstein Group – FADA es un campeonato que se ha disputado a nivel regional que nace del pionero y dueño del Guadalope Experience, Jorge Sánchez. «Hemos preparado el campeonato de Aragón a raíz de que en otras comunidades se hacían ya estos campeonatos. Me puse en contacto con la FADA, con Anchel Echegoyen y Jesús Baquero, y me dieron la oportunidad de prepararlo», comenta Sánchez.

Español es uno de los seis alcañizanos que disputaron el campeonato. Virtualmente se desplazaron hasta Montmeló, Jerez, Navarra, Cheste y Mónaco. A bordo de un Mitsubishi Evo X Gr. 3, modelo único en las pruebas, intentaron alzarse con la gloria del campeón.

«El campeonato de Aragón se ha hecho con 5 carreras, de noviembre a febrero. La primera carrera, la de Montmeló, fue la que más me gustó por la igualdad en pista. También, me quedo con Mónaco, llegamos con 5 puntos de diferencia, para saber quién iba a ser el campeón y estuvimos a la par», relata el propio Eduardo Español.

El campeonato se inició con 18 pilotos y finalmente lo terminaron 12. Español destacaba entre los participantes porque estaba posicionado con asiduidad entre los tres o cuatro primeros en cada carrera. «Siempre hemos estado entre los puestos de cabeza, excepto en una carrera que se disputó en Jerez que tuve un golpe. Mi posición final del campeonato fue segundo a un punto del primero«, cuenta el piloto alcañizano.

A través de la plataforma de simulación de carreras Assetto Corsa se desarrolló un campeonato con una misma estructura para todos los pilotos, con una limitación muy severa en las prestaciones para evitar las desigualdades formadas por los set-up o reglajes en carrera, de forma que la igualdad estaba servida. «El premio es un trofeo de la Federación Aragonesa».

Español a bordo de un Citroën AX en un simulador de Guadalope Experience./ M. Celiméndiz

Trayectoria

Eduardo Español es el ejemplo de todo alcañizano que ha nacido con ‘gasolina por las venas’. Las raíces del pasado Circuito Guadalope marcaron un antes y un después en su vida. «La afición por los deportes de motor ha venido desde mi padre. Él ha sido fan de los coches, me llevaba a las subidas que corría toda la gente de Alcañiz. Ha sido motero, le gustan los coches y nosotros hemos seguido con su diversión».

Su primo Carlos, piloto también del campeonato de Simulación de Circuitos Bilstein Group – FADA, le dio a conocer el mundo de la simulación. «Empecé hace ‘mucho tiempo’ porque cuando era más joven, en las comidas y cenas familiares, íbamos a casa de mi primo Carlos y me dejaba dar dos vueltas en su simulador porque yo no sabía conducir», cuenta Eduardo Español.

Años después, la apertura y el inicio de la andadura del Guadalope Experience reafirmaron esa curiosidad que había conocido cuando era más joven, «Jorge abrió el local y empecé a venir poco a poco, porque claro tener el circuito Guadalope que lo has vivido desde siempre con las carreras de Alcañiz, nos gusta mucho», relata el piloto alcañizano. A base de práctica empezó en la competición hasta el día de hoy.

Preparación persistente y regular

Todo deporte requiere una base de entrenamiento, constancia y mejora diaria. Los reflejos, la agudeza visual y la frescura mental son alguna de las claves que requiere un deporte que une todos los factores de la competición del motor a través de una pantalla. «Entreno todos los días, o prácticamente todos los días, porque esto hay que ser sincero, si quieres estar arriba, entre los tres primeros tienes que entrenar», expone Español.

El mundo del automovilismo es un deporte de altos costes debido al equipamiento necesario para competir, en el que la máquina con la que disputas la carrera tiene gran importancia. En la simulación la reducción de costes es grande, en comparación con lo real, pero, sin duda, el mayor gasto es el tiempo invertido para entrenar. «Por las tardes, gracias a que tengo tiempo libre, lo puedo compaginar con mi trabajo, entreno en mi casa. Lo normal de tres horas y media a cuatro horas», afirma el piloto.

Para una persona que quiere iniciarse en este círculo es costoso, ya que requiere una inversión inicial mínima grande, pero, Eduardo relata su propia clave, «yo poco a poco me he ido montando mi propio simulador. Lo real es muy caro, pero al principio esto también sale caro. Me he ido montando lo mío y ya tengo un simulador bastante bueno dentro de mis posibilidades».

Equipamiento necesario para correr

¿Qué es un simulador? ¿Qué es lo que necesito para empezar a competir? Muchas son las variaciones y composiciones que puedes realizar a la hora de montarte tu propio setup. El auge de las plataformas de simulación y desarrollo de material de simulación como volantes y pedaleras, es correlativo al nombramiento de la pandemia y estado de alarma, momento en el que pilotos profesionales mantuvieron el entrenamiento gracias a la simulación. Hay que destacar que el desarrollo de videojuegos de carreras tiene un largo e histórico recorrido previo al covid-19, como también, el auge de los eSports entre el los grupos sociales más jóvenes.

Teniendo en cuenta las diversas combinaciones que puedes formarte, aún así, es un deporte en el que la inversión inicial es alta. Lo principal y necesario es un ordenador y pantalla de gran rendimiento para ganar en fluidez. Lo secundario, es un volante y pedalera, unidos a un cockpit o estructura de metal que simula espacio natural en el que la persona conduciría el coche. A esto, le puedes añadir según los gastos y comodidad, un asiento de coche o un baquet de carreras para terminar con un equipamiento completo. «Y el que tenga gafas de realidad virtual como tenemos aquí en el local del Guadalope Experience», añadía Español.

Eduardo Español destaca cada uno de los detalles de un simulador./ M. Celiméndiz

Profesionalización de la simulación

Los eSports han abierto un abanico de posibilidades para los deportistas y profesionales del ámbito del motor muy grande. Actualmente se está llevando a cabo el proceso de cambio generalizado en la sociedad que deja de ver el videojuego como el simple hecho de tenerlos como un hobbie y eso es gracias a la profesionalización de los mismos. El reconocimiento como deporte y el círculo de ingenieros y personales especializadas que lo rodean ayuda a mejorar en la realidad a la vez que en el juego. Eduardo Español apunta, «sí que vive mucha gente de esto hablando del top mundial o español. Hay muchas variedades de simuladores y simulaciones. Hay mucho más nivel en otros juegos donde compites con todo el mundo. Pilotos reales tienen sus propios equipos de simulación».

Desde la Fórmula 1 como Fernando Alonso, Max Verstappen o Lando Norris se han dejado ver en manos de simuladores, o el piloto español del mundial de turismos, Mikel Azcona, dedica tiempo a entrenar con su propio coche, en circuitos donde va a competir después en la realidad, pero, ¿tanto se asemeja la realidad a la simulación? Eduardo Español contaba que lo bueno de los simuladores es que te acercan lo máximo a, por ejemplo, las sensaciones cuando giras o cuando se te va el coche.

La importancia de un buen equipamiento, de un simulador completo que te aproxime lo máximo posible a la realidad es una de las bases para romper esa línea de diferenciación. Español apunta, «cuando tienes un volante de alta calidad, la presión que te ejerce te crea las mismas sensaciones que en la realidad, en cuanto a fuerza y pedales».

Otro pilar fundamental es el set-up o programación y reglajes montados al coche, como en la realidad, ángulos y caídas de ejes y suspensiones, relación de caja de cambios, aerodinámica escogida, según el tipo de vehículo a pilotar, o incluso, los kilos extra que aporta cargar con más litros de gasolina. «Tienes un ‘set-up’ para mejorar el coche y así vayas ganando segundos y se asemeja mucho a la realidad», señala Eduardo Español.

El papel de los ingenieros y expertos en ciertas plataformas de simulación, como también, conocedores y especialistas en circuitos o vehículos de competición son el tercer punto clave en todo este círculo, a parte de la calidad del piloto. Cada día son más los equipos de primer nivel que están incluyendo a profesionales del sector, como si fuera el ingeniero principal en la realidad, para preparar el coche previamente a la carrera, realizar análisis de telemetrías y de esta forma, marcar la diferencia frente al rival.

Dentro de todo este conglomerado, la cara más importante es la del piloto, ya que es ese deportista que hace funcionar y une todo el círculo de profesionales que le rodean. Hay que destacar que los videojuegos son un pasatiempo sin barreras de edad y las plataformas de simulación son un claro ejemplo de ello. A día de hoy, varios son los campeones nacionales e internacionales en diversas categorías que son menores de edad. Eduardo Español comenta que no sueles conocer al piloto contra el que te enfrentas, puede ser desde un niño de 10 años a uno de 50.

La Real Federación Española de Automovilismo ya dispone de sus campeonatos físicos en versión simulada, como puede ser el Super Campeonato de España de Rallyes Virtual o la Copa Saxo VTS. Destaca la diferencia de edad entre los ganadores, donde podemos encontrar a pilotos de 14 años como es el caso del campeón de España de Montaña Virtual y F4, Lucas Camba, o de profesionales del mundo de la simulación como el campeón de España de Rallyes de Asfalto Virtual, Aday Coba o el consolidado ya como piloto profesional con 19 años, campeón del Super Campeonato de España Virtual categoría R3T, Kilian Santana.

Por último, Eduardo Español resalta la única barrera que existe a parte de las ya comentadas anteriormente, «es un deporte que cuesta dinero poder competir, es decir, se compite mediante pago». Como en todas las competiciones de motor, la inscripción a las pruebas requiere un pago previo para participar en la misma y que se lleve a cabo su organización. Un método que se implementa también en lo virtual, como filtro de selección y profesionalización de la competición.

Eduardo Español muestra los secretos del SimRacing./ M. Celiméndiz

«Queremos optar por ser campeones de España»

Español compite junto al equipo AFondu SimRacing. Conjunto que conoció a través de Guadalope Experience y el mundo de la simulación. «Desde que empecé llevo un año corriendo en eventos de competición. He conseguido entrar en un equipo que hay bastante nivel de pilotos entre los que tenemos a varios campeones de España», cuenta el alcañizano.

El piloto tiene grandes aspiraciones para esta temporada 2022 donde da el salto a la competición nacional. «Ahora vamos a correr el campeonato de España por equipos y por individuales, queremos optar por ser campeones de España y yo como meta personal, quiero estar entre los tres primeros de España de mi categoría», afirma Español.

A día de hoy, su entrenamiento y la competición se centran en los circuitos y las subidas de montaña. La facilidad de adaptación a las diferentes estructuras con las que lucha por la victoria, es una de las mejores características del piloto alcañizano. En 2022 le esperan, por ahora, el Campeonato de España de Montaña Virtual, el Campeonato de España de Turismos Virtual en la categoría 3.2, la Copa Saxo y la Copa AX organizada por Guadalope Experience.

Guadalope Experience

Guadalope Experience es un local único situado en Alcañiz. Jorge Sánchez es un pionero en el mundo de la simulación que montó este particular y excelente lugar donde este círculo toma vida gracias a los tres simuladores de los que dispone. «Aquí viene gente que por el tema económico correr hoy en día en las carreras es muy caro y vienen aquí a pilotar porque es muy parecido a la realidad y tener un coche de carreras hoy en día es casi imposible».

Un lugar donde pilotos profesionales y aficionados comparten asiento en cualquier circuito del mundo. «Aquí también vienen pilotos que compiten íntegramente en la simulación, el caso de Eduardo y otra mucha gente. Ahora tenemos en marcha una copa AX», cuenta Sánchez.

La variedad de circuitos y coches de competición es uno de los atractivos de los que dispone Guadalope Experience. Gracias a la colaboración de la comunidad de Assetto Corsa, plataforma de simulación que utilizan. «Tenemos disponibles todos los circuitos del mundo, y si falta alguno, lo más seguro es que lo hagan ya que hay muchos moders que se dedican a hacer eso», comenta Jorge Sánchez.

Un espacio único en la región y prácticamente en España. En muy pocos lugares puedes encontrar un local como este, «aquí en Aragón no hay un espacio como este. Me atreví a montar esto porque aquí hice el circuito del Guadalope porque ya que no tenemos la oportunidad de correr ya en el circuito pues por lo menos que sea virtual. Empezamos hace 2 años y nos pilló la pandemia de por medio», resalta el dueño.

Guadalope Experience sitúa a Alcañiz en el mapa de centros de simulación ya que es exclusivo en el territorio. Ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Vigo también disponen de un área de estas características, pero no disponen del pasado Circuito Guadalope donde niños y adultos intentan batir récords y rememorar anteriores luchas por el trazado alcañizano.