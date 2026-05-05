Alcañiz estrena dos pistas de tenis tras una década sin mejoras y devuelve a la escuela espacio para los entrenamientos

el primer partido de dobles de fondo disputándose, este martes Alcañiz ha inaugurado dos pistas de tenis completamente renovadas. La actuación se ha desarrollado en una superficie de 1.428,61 metros cuadrados y, según explica el edil competente, ha supuesto una inversión de 204.000 euros, de los que 90.000 han sido subvencionados por parte del Gobierno de Aragón. El resultado son dos pistas: la individual de 23,77 x 8,23 metros y la de dobles, de 23,77 x 10,97 metros, ambas homologadas para cualquier competición.

Destaca la capa de resina azul que da color a todo el espacio. Esta, según el edil de Deportes, Eduardo Orrios, «está hecha con restos reciclados de pelotas de tenis y tiene la máxima calidad que podemos ofrecer actualmente». Asimismo, ha defendido que no se trata de un simple arreglo, sino de una «renovación integral» del espacio. Además de las propias pistas, también se ha arreglado el vallado perimetral y la iluminación.

Durante la rueda de prensa también ha estado la directora general de Administración Local, Marina Sevilla, que ha defendido que los fondos del FITE sirven para «mejorar la calidad de vida de los vecinos y dotarlos de los recursos que necesitan». Además, ha añadido que las instalaciones deportivas fomentan un «envejecimiento activo» y que de ellas podrá beneficiarse todo el Bajo Aragón.

Una larga espera

Durante el tiempo que han durado las obras, entrenamientos y partidos se han trasladado a las pistas de localidades vecinas como Caspe o Calanda. Los más de 60 socios del club de tenis local han retomado esta semana por primera vez la actividad y han asegurado que «la espera ha merecido la pena».

A lo largo de esta semana se retoma la actividad de la escuela de tenis, con los entrenamientos ya programados. Asimismo, la reserva de las pistas para los socios del servicio de Deportes está disponible en la propia página web, a la que pueden acceder los más de 2.500 abonados.

Un partido de dobles ha inaugurado las nuevas pistas./ M.M.R.

Una segunda fase con más mejoras

Aunque se han arreglado ya dos de las cuatro pistas que antes estaban disponibles, todavía quedan otras dos en estado ruinoso y completamente inutilizadas. Aun así, desde el Ayuntamiento entienden que el espacio tiene que servir para mejorar la oferta deportiva de la Ciudad Deportiva Santa María.

En este sentido, aunque anticipan que no habrá más inversiones deportivas hasta el final de esta legislatura, la intención es poder redactar una segunda fase del proyecto para aprovechar el espacio con pistas para practicar pádel o pickleball.

La piscina todavía pendiente

Justo al lado de las pistas que este martes se inauguran puede verse el edificio de la piscina climatizada, que ya está completamente lista. Aunque la apertura estaba prevista para antes de Semana Santa, el proceso se ha dilatado porque todavía quedan pendientes los permisos administrativos para registrar las instalaciones conforme a la ley.

En este sentido, el concejal no ha querido aventurar cuándo será la apertura, sino que ha recordado que se trata de cuestiones técnicas y que la intención tanto del Ayuntamiento como del Ejecutivo es que la situación se desbloquee «lo antes posible».