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27 MAY 2026|

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Alcañiz estrenará el 30 de mayo su temporada de piscina estival

El horario de apertura será de lunes a viernes de 15.30 a 20.30 y los fines de semana de 10.30 a 20.30 hasta el 19 de junio. Las instalciones de Valmuel y Puigmoreno estarán disponibles el 6 y el 19 de junio respectivamente

Piscinas de verano de Alcañiz./ Servicio Municipal de Deportes
Piscinas de verano de Alcañiz./ Servicio Municipal de Deportes

La COMARCA27 05 2026

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Los alcañizanos tendrán desde este sábado el verano un poco más cerca. El Ayuntamiento de la capital bajoaragonesa ha anunciado este miércoles la apertura de la piscina municipal exterior. Será este 30 de mayo siendo una de las primeras de toda la comunidad autónoma. Las instalaciones abrirán sus puertas de forma inninterrumpida entre las 10.30 y las 20.30. El mismo día también Maella, abrirá sus instalaciones

Eduardo Orrios, concejal Deportes Ayuntamiento de Alcañiz, ha declarado que "debido a las altas
temperaturas, se ha decidido adelantar la apertura de la piscina municipal de Alcañiz". Hasta el 19 de junio el horario de apertura al público de la piscina de Alcañiz será de lunes a viernes de 15.30 a 20.30 y los fines de semana de 10.30 a 20.30. A partir del próximo 20 de junio el horario será de lunes a
domingo (incluidos festivos) de 10.30 a 20.30.

Instalaciones en las pedanías

La apertura de la piscina municipal de Valmuel está prevista para el sábado 6 de junio, mientras que en la pedanía de Puigmoreno se iniciará previsiblemente la actividad estival el próximo 19 de junio.

Desde el 6 al 17 de julio se realizarán cursos de natación de iniciación y perfeccionamiento en las piscinas de Vamuel y Puigmoreno en horario matutino.

Accesos a las piscinas

Durante el verano y periodo de apertura de las piscinas exteriores se podrá acceder al Polideportivo con el carnet de socio, con un abono de piscinas o una entrada diaria. La compra de abonos y entradas para las piscinas exteriores se realizará a través de https://deportes.alcaniz.es/

Los socios y los titulares de los abonos de piscinas de Alcañiz tendrán acceso con su carnet y con su abono por los dos accesos habilitados a las piscinas de Alcañiz (torno de la entrada principal del polideportivo y torno del campo de fútbol) y también a las piscinas de Valmuel y Puigmoreno.

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