El Ayuntamiento de Vinaceite ampliará su parque de viviendas con la rehabilitación de la antigua casa de los maestros gracias a una subvención del Gobierno de Aragón. También trabaja para ejecutar la mejora de un tejado y acabar con las humedades de una vivienda que ahora residen los gestores del multiservicio con una subvención procedente de la Diputación de Teruel.

El objetivo es ampliar el parque de viviendas municipal para así contar con más posibilidades para atraer a nuevos pobladores. «La primera estaría destinada al alquiler y la segunda continuaría siendo para los gestores del multiservicio», explica Luis Ezquerra, alcalde de Vinaceite en los micrófonos de Radio La Comarca.

La localidad cuenta tan solo con estas dos viviendas en su parque municipal y uno de los principales problemas para atraer población es precisamente esta merma. «Cuando sacamos la licitación del multiservicio y vinieron los nuevos gestores el 1 de octubre ya tuvimos muchas dificultades para encontrarles una vivienda», recuerda Ezquerra.

Una de ellas cuenta con dos habitaciones y otra va a contar con otras tres. Ambas son una planta baja de 70 metros cuadrados. «El motor más potente que tenemos para llenar de futuro los municipios son las oportunidades de la vivienda. Sin eso es muy difícil que podamos llenar municipio y el Ayuntamiento, hasta la fecha, solo cuenta con esas dos», remarca.

La rehabilitación de las dos viviendas supone una inversión de 16.611 euros por parte de la DPT, que incluye un 70% del presupuesto total. Por su parte, la ayuda del Gobierno de Aragón es del 100% con un total de 61.200 para poder reformarla.

La falta de viviendas constituye uno de los principales problemas a los que se enfrenta el medio rural. En el caso de Vinaceite, apuestan por recopilar las casas de la localidad que podría comprar el Ayuntamiento para rehabilitar o realizar las actuaciones necesarias en casas antiguas, aunque «no es fácil». «Siempre dependemos mucho de las líneas de ayuda por parte de la DPT y la DGA. Al final, para un Ayuntamiento pequeño es difícil hacerlo con fondos propios porque los precios están muy altos», explica. «Las condiciones tienen que ser mínimas para entrar a vivir y desde el Consistorio trabajamos para adquirir esas viviendas y rehabilitarlas», concluye Ezquerra.



