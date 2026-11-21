En medio de la controversia generada por la ampliación de la zona azul y la creación de una zona naranja para aparcar en Alcañiz, el Ayuntamiento proyecta la creación de dos nuevas zonas de aparcamiento gratuito cerca

del centro. El proyecto todavía no está definido y por el momento se desconoce el número de plazas de aparcamiento que se añadirán. El anuncio coincide con el cierre al pago de 164 nuevas plazas de aparcamiento en la ciudad.

Los nuevos aparcamientos estarán en dos zonas próximas al centro y permitirán «desahogar» los actuales. «Alcañiz es una zona de servicios y comercio, y para revitalizarlo necesitamos que la gente que venga puntualmente tenga sitio para aparcar», ha subrayado el concejal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Orrios en declaraciones a La COMARCA. La falta de plazas de aparcamiento es una de las principales preocupaciones de alcañizanos y visitantes que viajan hasta la capital por cuestiones médicas, comerciales o de ocio.

Una de las zonas de aparcamiento se situará junto a las instalaciones del polideportivo municipal. Se trata

de un espacio muy concurrido por los vecinos de Alcañiz y poblaciones cercanas y donde encontrar un hueco para dejar el coche es «muy difícil». En estos momentos, el Consistorio se encuentra en conversaciones con los propietarios de los terrenos para poder desarrollar y terminar de definir el proyecto.

La otra zona estará cerca de la residencia Caral, en el vial que se ha construido detrás. Este nuevo aparcamiento estará a tan solo unos minutos andando del centro neurálgico de la ciudad. En este caso, el espacio en el que se prevé construir el aparcamiento ya es de titularidad municipal.

La previsión del equipo de Gobierno es que los presupuestos municipales de 2027 recojan la ejecución de estas nuevas zonas de aparcamiento en Alcañiz.

Mejora de la movilidad a largo plazo

Paralelamente, el Ayuntamiento ha encargado la ejecución de un Plan Director para transformar la movilidad de la ciudad en los próximos 10 o 15 años. El documento guiará a los próximos gobiernos municipales en las actuaciones que deben llevarse a cabo en la ciudad y establecerá unos plazos para su cumplimiento.

Además, otro de los principales objetivos por los que se ha puesto en marcha esta iniciativa es solucionar el desprendimiento del cerro Pui Pinos, sucedido en 2017. El proyecto contemplará la creación de un nuevo parquin en la calle Palomar que conectará con la calle Trinidad a través de un vial, entre otras medidas.