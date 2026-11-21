La Fresneda ha dado el primer paso para albergar la futura planta de compostaje y el punto limpio de la Comarca del Matarraña. El Ayuntamiento ha iniciado el expediente para la cesión gratuita de doce parcelas de su polígono industrial a la institución comarcal, con una superficie conjunta de cerca de 3.900 metros cuadrados. Se trata de un trámite necesario para avanzar en un proyecto que la Comarca ya anunció a finales del pasado año y con el que pretende disponer de unas instalaciones propias para la gestión de los residuos del territorio.

El acuerdo, adoptado en el pleno municipal del pasado 4 de noviembre y publicado el día 10 en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (BOP), establece un periodo de información pública de quince días hábiles durante el que los interesados pueden presentar alegaciones. La iniciativa partió de la propia institución comarcal, que trasladó al Ayuntamiento su interés por instalarse en el municipio. «Desde el Ayuntamiento les dijimos que aquí tenían un buen sitio y que íbamos a hacer todo lo posible para poner a su disposición los terrenos», explica el alcalde de La Fresneda, José Ramón Gimeno.

Por su parte, el presidente comarcal, Fernando Camps, confirma que la cesión responde al proyecto anunciado meses atrás. No obstante, la institución todavía tiene pendiente la elaboración de la memoria, por lo que se desconocen las características de las futuras instalaciones, la inversión necesaria y los plazos de ejecución.

Reducir la cantidad de residuos que llegan al vertedero

La intención de la Comarca del Matarraña es trasladar a La Fresneda la actividad que actualmente desarrolla en Peñarroya de Tastavins, donde utiliza unas instalaciones que no son de su titularidad. Además de recibir la materia orgánica recogida en los 18 municipios, la institución contempla la posibilidad de realizar un triaje de la fracción resto para recuperar materiales y reducir los costes del servicio.

Según explica Camps, este proceso podría permitir reducir hasta un 40% la cantidad de residuos de esta fracción que terminan en el vertedero, cuyo coste de entrada supera actualmente los 100 euros por tonelada. «Vamos a reducir la fracción resto todo lo que podamos y llevar menos kilos, que es lo que encarece», señala el presidente comarcal.

El proyecto se enmarca en la apuesta del Matarraña por la recogida selectiva de residuos. Desde principios de 2026, los 18 municipios cuentan con sistemas de recogida de materia orgánica tras la incorporación de La Fresneda al Porta a Porta y la implantación del quinto contenedor en Valderrobres, Calaceite y Beceite. Fue precisamente en diciembre de 2025, coincidiendo con la reorganización del servicio y la implantación de la tasa única de residuos, cuando Camps avanzó la intención de disponer de una planta en La Fresneda.

Un revulsivo para el polígono industrial

Desde el Ayuntamiento confían en que la llegada de las instalaciones permita dinamizar un polígono industrial que, pese a contar con el apoyo económico del Gobierno de Aragón para su urbanización, todavía no alberga ninguna empresa. «Creo que la manera de que este polígono comience a andar y en su día sea una realidad donde genere riqueza es que comience a haber actividad económica», explica Gimeno, quien apunta a la posibilidad de que el proyecto genere entre seis y siete puestos de trabajo.

El alcalde también destaca la ubicación céntrica de La Fresneda dentro del Matarraña, una circunstancia que podría favorecer la reducción de los costes de transporte de los residuos. Asimismo, muestra su predisposición a facilitar más terrenos en el futuro si la institución comarcal los necesitara. La cesión cuenta con el respaldo de las dos formaciones políticas con representación municipal, Teruel Existe y Partido Popular, que votaron a favor del inicio del expediente. A partir de ahora, será la Comarca del Matarraña la encargada de avanzar en la definición del proyecto.