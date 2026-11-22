La Fundación Hogar Residencia para Jubilados San Valero se ocupará de la gestión de la nueva residencia de Híjar, que está a punto de abrir. Esta fundación ya se encarga de gestionar la residencia actual y ampliará sus servicios a los dos edificios que, aunque independientes, están conectados.

La entidad resultó ser la adjudicataria del contrato durante un periodo de cinco años con opción a prórroga de otros cinco. Se ocuparán de la gestión integral a los residentes desde la atención a la gestión de las instalaciones y de los gastos derivados de los diferentes servicios.

El Ayuntamiento de Híjar envió la pasada semana al IASS (Instituto Aragonés de Servicios Sociales) toda la documentación y la solicitud de licencia previa de apertura. «En cuanto nos la concedan, la residencia empezará a funcionar, está lista», dice el alcalde Híjar, Jesús Puyol, que incide en que el Consistorio «seguirá haciendo» lo que esté en su mano en culminar el proceso, algo que espera que se produzca «lo antes posible».

Desde el patronato que rige la fundación se sigue avanzando en la planificación para comenzar a atender a nuevos usuarios, además de los que ya están internos en la residencia actual.

87 plazas entre los dos centros

El edificio nuevo está adosado al de la residencia actual, por eso ya en el pleno municipal de antes de Semana Santa se aprobó que fuese la misma fundación la que se encargase de ambas. El inmueble está distribuido en 6 pisos y cuenta con un ascensor-montacamillas, y de un montacargas entre la planta semisótano y planta baja. Híjar sumará 32 plazas en habitaciones todas ellas individuales a las 55 que ofrece la actual residencia.

En Semana Santa se celebró una jornada de puertas abiertas y los vecinos pudieron recorrer cada rincón. Salas comunes, dormitorios y áreas de servicios están equipados ya desde que el verano pasado se recibió todo el material.