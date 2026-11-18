Por la patrona de la música suenan ya melodías en Alcañiz, donde en la Escuela Municipal de Música y Danza (EMMD) han transformado el recibidor del Liceo en una sala de conciertos por unos días. Es la manera que tienen de honrar a Santa Cecilia, con una serie de recitales de diferentes disciplinas para el resto del alumnado de otras clases y para todo el público en general. Solo queda una actuación por delante. Será este jueves a cargo del área de música tradicional y, además de tocar repertorio que han forjado la historia del territorio, también se hablará de la importancia del cine y la radio en la difusión musical, y de cómo la música y esos medios jugaron un papel importante en la Guerra Civil.

La cita será a las 17.30 en la entrada principal, tal y como han sido las tres anteriores. Por el hall han pasado ya las secciones de viento metal; viento madera y guitarra este miércoles, que interpretaron un tema de Billie Holiday y otro de Manuel de Falla, de quien se conmemora el 150 aniversario de su nacimiento, y también se cumplen 80 años de su fallecimiento. En esta sesión, antes de comenzar, el director de la escuela explicó la relevancia del gramófono.

Si el año pasado el viaje fue por los años 20, en esta ocasión la temática se centra en la década de los años 30, con la evolución de las grandes agrupaciones, el jazz, el swing, la importancia de la radio, el cine sonoro… y en lo que se refiere a nuestro país, en la figura de uno de los compositores más importantes e internacionales de todos los tiempos como es Falla. En las aulas también se ha trabajado la temática con dibujos, gincanas, sopas de letras o palabras cruzadas, entre otros juegos.